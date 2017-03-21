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Алтайский губернатор лично проверил готовность сил и средств к паводку

, ИА "Амител"
Александр Карлин посетил наиболее пострадавшие от паводка 2014 года Красногорский и Бийский районы

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин проверил готовность сил и средств к предстоящему паводку во время рабочей поездки во вторник, 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что в 2014 году больше всего от паводка пострадали Красногорский, Бийский районы, а также город Бийск. Тогда в зоне подтопления оказались жилые дома и социально значимые объекты, а в результате воздействия стихии десятки и сотни домов были либо уничтожены, либо приведены в негодное состояние. В Красногорском районе сильно пострадали школа и амбулатория в селе Быстрянка, жилые дома.

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21 марта главы сельсоветов сел Березовка, Быстрянка и Малоугренево, директора школ, заведующая амбулаторией и местные жители рассказали главе региона, как на сегодняшний день работают восстановленные объекты. 

Губернатор напомнил, что на устранение последствий были направлены десятки миллионов рублей в каждой территории. Поэтому при подготовке к паводку в этому году особое внимание уделяется тому, как на муниципальном уровне ведется работа по минимизации последствий возможных ЧС.

По словам начальника ГУ МЧС России по краю Игоря Лисина, везде в регионе проводятся проверки муниципалитетов, в целом готовность городов и района высока. При этом руководство регионального МЧС обращает внимание на отдельные аспекты подготовки. Так, в Красногорском районе по вопросам оказания помощи населению муниципалитету рекомендовано упорядочить работу комиссий по оценке ущерба, уточнить списки проживающих в населенных пунктах граждан. Комиссии должны более четко вести фиксацию подтоплений. К тому же нужно повысить уровень готовности разных сил и средств в районе.

Карлин во время общения с главами сельсоветом подчеркнул, что нужно дополнительно проводить разъяснительную работу с населением. Он отметил, что местные жители недостаточно четко понимают, что им нужно делать при подготовке к паводку, добавив, что первым делом необходимо провести учет населения по фактическому месту проживания.

"Из-за безответственного отношения людей к оформлению документов до настоящего времени продолжаются судебные споры по вопросам возмещения ущерба и предоставления жилищных сертификатов. В таких случаях очень сложно добиваться от федеральных ведомств выделения средств. Одна из причин такой ситуации - недостаточный контроль со стороны муниципалитетов. Нужно жителям об этом еще и еще раз напоминать", — приводит его слова пресс-служба.

Кроме этого, губернатор отметил необходимость страхования имущества, что позволит при стихийном бедствии минимизировать ущерб, который будет причинен гражданам. Порядок предоставления компенсаций за счет бюджета изменен на законодательном уровне, ужесточены требования для получения материальной помощи.

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Во время общения с жителями села Быстрянка Карлин рассказал, что значительные средства из бюджета региона выделены на подготовку проекта строительства берегозащитной дамбы в селе. "500 тысяч рублей на каждого жителя, который проживает в потенциально опасной зоне, — такова стоимость сооружения", — отмечает пресс-служба.

Также глава края напомнил, что на строительство дамбы в поселке Зеленый Клин города Бийска потратили почти 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. В Бийском районе расчистили русла рек, в том числе на реке Катунь рядом с селом Сростки. Карлин заявил, что такие работы продолжатся: уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство берегозащитной дамбы в селе Быстрянка, проведена ее экспертиза. Выполнена работа в Алтайском районе, других территориях края. Разрушенные в 2014 году участки дорог отремонтировали и оснастили современными водопропускными устройствами. Также на мостах взамен слабых деревянных конструкций построили капитальные мосты, добавил он.

В школе села Малоугренево Карлин посетил урок безопасности для учащихся. На таких занятиях детей учат различать понятия "наводнение", "паводок", "половодие", понимать причины их возникновения и последствия. Это помогает и школьникам, и их родителям научиться действовать при угрозе или наступлении наводнения. В специальных памятках, которые раздают местным жителям, обозначены места и пути эвакуации, даны инструкции по подготовке "тревожного чемоданчика".

Глава Алтайского края после посещения урока безопасности поручил Минобрнауки региона разработать и поставить во все школы наглядные материалы, которые помогут учащимся освоить навыки безопасного поведения в разных ситуациях.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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