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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что боевиков, которые готовили вооруженную провокацию, задержали в республике. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на БелТА.

По словам главы республики, правоохранители задержали пару десятков боевиков, готовивших провокацию с оружием. "Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились, выбирали момент", — приводит его слова агентство.

Лукшаенко добавил, что задержанные проводили тренировки в лагерях с оружием. Президент рассказал, что один из лагерей находился в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные лагеря — в Украине. "По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам", - добавил он.

Лукашенко заверил, что позже общественности представят более подробную информацию. Он также рассказал о том, как правоохранители узнали о планах боевиков. Об этом им сообщила гражданка республики, обратившаяся в посольство, находясь на территории Европейского союза. Она пришла в посольство и официально написала письмо о готовящейся провокации. "И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", — добавил президент республики.

Белорусский лидер отметил, что теперь надо будет детально разобраться, откуда поступали деньги, кто готовил боевиков, из каких стран прибыли злоумышленники. Лукашенко подчеркнул, что в республике всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.

В свою очередь официальный представитель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Дмитрий Побяржин заявил, что правоохранители дадут гражданам Белоруссии "исчерпывающую информацию" о задержании боевиков, которые готовили вооруженную провокацию.