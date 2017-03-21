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Президент России Владимир Путин спрогнозировал рост средней продолжительности жизни в стране к 2025 году до 76 лет. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает ТАСС.

По словам главы государства, все возможности есть для увеличения продолжительности жизни россиян, а также для значительного снижения смертности в трудоспособном возрасте.

При этом президент отметил и такие настораживающие данные, как увеличение смертности лиц трудоспособного возраста в 2015 году. Российский лидер отметил, что ничего критического в данной ситуации нет, однако призвал обратить на нее внимание.

Путин подчеркнул, что средняя продолжительность жизни в РФ за 12 лет возросла с 65,4 до 71,8 лет в 2016 году. У мужчин рост составил 7,7 лет, а у женщин — 4,6 года, добавил он.

Также глава государства подчеркнул, что за это время снизилась младенческая смертность — до 6 (вместо 10,2) на 1000 родившихся. "А в январе было зафиксировано 5,1. Что касается материнской смертности, то здесь ситуация еще лучше: смертность снизилась более чем втрое",- добавил Путин.

В заключение он отметил, что значительно обновлена материально-техническая база медицинских учреждений, широкое развитие получили высокотехнологична медицина. Также он добавил, что с 2005 года число пациентов, которые могут получить помощь выросло в 15 раз (60 тысяч пациентов в 2005 году против 963,1 тысячи в минувшем).

По его словам, более чем в 10 раз выросло число медучреждений, которые оказывают высокотехнологичную медпомощь — с 90 до 902.