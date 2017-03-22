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Синоптики прогнозируют в Барнауле в среду, 22 марта, солнечную погоду и плюсовые температуры.

Также Гидрометцентр предупреждает жителей региональной столицы о сильном гололеде. Днем в Барнауле температуры составят +1…+3 градуса.

Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

На территории края осадков также не ожидается. "В утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.

Температура в дневное время составит -1…-6 градусов, местами в восточных и предгорных районах -1…+4 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, с усилением днем в южных районах до 8-13 метров.