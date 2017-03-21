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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,015, то есть на 1,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответсвующий документ, который был подписан 16 марта и опубликован во вторник, 21 числа на официальном портале правовой информации.

В постановлении сказано: "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015".

В пояснительной записке министерства труда и соцзащиты РФ к проекту решения отмечается, что индекс роста прожиточного пинимума пенсионера в стране за минувший год составил 1,015. Поэтому было решено проиндексировать социальные пенсии на этот же коэффициент.

Агентство напоминает, что с 1 апреля в связи с индексацией социальных пенсий повысятся пенсии военнослужащих, которые проходили службу по призыву, членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, которые награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтов.

В министерстве полагают, что индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения порядка 3,9 миллиона пенсионеров, из которых порядка 3,1 миллиона получают социальные пенсии. Ее средний размер увеличится на 129 рублей и составит 8 тысяч 774 рубля.