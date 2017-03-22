Фото: avito.ru

Загородный коттедж площадью 190 квадратных метров продают под Барнаулом в селе Санниково за 10,5 млн рублей, сказано на сайте Avito.ru.

"Загородный элитный дом в немецком стиле, витражные окна, камин в гостиной, столовая, кухня, в цокольном этаже бильярдная, сауна и спортзал. Три спальни, три санузла, во всех комнатах новая современная мебель под заказ. Сигнализация. Два вида отопления (газ и электро)", — уточняется в объявлении.

Рядом с коттеджем имеется зона отдыха с террасой. Также есть гараж, оборудованный автоматическими воротами.

Читайте также: Усадьбу с бильярдным залом и камином продают под Барнаулом за 12,8 млн руб.

Дом расположен на участке 15 соток, где выполнен ландшафтный дизайн, высажены деревья и кустарники.