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Конституционный суд России подтвердил, что попытки полицейских прервать одиночный пикет гражданина не могут быть оправданы гипотетической заботой о его безопасности, передает "Российская газета".

Отмечается, что если угроза не была реальной, то принудительна доставка активиста в полицейские отдел может расцениваться как "неправомерное ограничение конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность и на проведение публичных мероприятий, влекущее установленную законом ответственность".

Издание отмечает, что основанием для проверки положений ст. 13 ФЗ "О полиции" стала жалоба жителя Белгорода Владимира Сергиенко. Мужчина два года назад вышел на одиночный пикет, который правоохранители потребовали прекратить через 25 минут после начала, а еще через 15 минут забрали Сергиенко в отдел полиции. Спустя час его отпустили без предъявления обвинения и составления протокола, однако когда белгородец обжаловал действия стражей правопорядка как незаконные и потребовал возмещения морального вреда, суды не нашли доводов в его поддержку.

Они указали, что при проведении Сергиенко одиночного пикета назревала реальная угроза его жизни и здоровью, возможность расправы с ним. Для предотвращения данной угрозы его и доставили в полицейский отдел, сказано в материалах КС. Тот факт, что мужчину не привлекли затем к административной ответственности, не означает, что оспариваемые действия стражей правопорядка были незаконными, так как они не могли заранее знать исход, которым закончится рассмотрения обстоятельств события.

Мужчина считает, что в этом случае положения закона о полиции противоречат Конституции РФ: нарушается право граждан на личную неприкосновенность и на свободу собраний. По мнению пикетчика, полиция в этом случае воспользовалась угрозой его жизни как предлогом и фактически сорвала акцию, даже не предприняв попытки решить проблему на месте.

Судьи КС изучили материалы дела и еще раз указали, что задача полицейских заключается в обеспечении безопасности и защита граждан. Но угроза должна быть реальной — лишь в данном случае активистов можно принудительно доставить в безопасное служебное помещение.

"Произвольное применение этой меры по отношению к проводящему одиночный пикет гражданину, притом что его результатом оказывается фактическое приостановление или даже прекращение этого мероприятия", нарушает конституционное право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31 Конституции РФ)", — передает газета.

В результате выяснилось, что ст. 13 ФЗ "О полиции" сама по себе не противоречит российской Конституции, однако ее положения можно применять лишь в толковании, которое дал КС РФ. Дело Сергиенко пересмотрят.