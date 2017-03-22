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Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае продолжают демонстрировать рост, сообщает региональное Минэкономразвития, ссылаясь на данные крайстата.
Так, отмечается, что в январе располагаемые денежные доходы выросли на 10,8% при среднероссийском приросте на 8,1%.
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"В феврале текущего года положительная динамика показателей уровня жизни в регионе сохраняется. По предварительным данным Алтайкрайстата, реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2017 года в Алтайском крае увеличились на 19,4% по отношению к январю 2017 года", — рапортуют в краевом МЭР.
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Напомним, что под понятием располагаемые денежные доходы подразумеваются средства, которые могут быть использованы на личное потребление и сбережения. Они равны номинальным доходам населения за вычетом обязательных платежей и скорректированным на величину инфляциии.
Комментарии
Хаха, че воровать больше стали...или коммуналка подешевела, а зарплата только меньше стала!!! Откуда инфу качаете???
Карлин, хватит врать. 26 марта все на митинг!
Видите, как стараются местные власти, гипнотизируют местное население, как могут внушают нищему народу, что живет ОН хорошо, доходы растут, дешевеют бензин и продукты.........но пока гипноз не действует!
07:01,ну-ну,рескни здоровьем!
Таечка, так наоборот это вранье очень раздражает. Когда реальные доходы сократились практически вдвое жить стало мягко говоря тяжело. А эти чм0шники такие заявления делают.
Реальные доходы россиян в феврале 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,1%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). При этом за январь - февраль в годовом выражении доходы выросли на 1%. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам февраля составила 35,9 тыс. рублей, что на 6% выше, чем годом ранее. В январе в годовом выражении реальные доходы населения выросли на 8,1%. Это связано в основном с единовременной выплатой пяти тысяч рублей пенсионерам, которая была произведена вместо индексации пенсий. (с)
Это ложь, утешают сами себя казуистикой. Просто им к ноябрю надо довести градус до критического.
Я один удивляюсь, откуда такая статистика о росте? Речь может о росте доходов чиновников? То тут спору нет, но как то всё равно обобщено, сюда же приравняли простых граждан. Или это опечатка сайта?
Шея стала тоньше, но зато длиннее
А у меня-бюджетника за 7 месяцев зарплата на 1 тыс. уменьшилась при постоянной нагрузки
Росстат нагло врет!
Глава Минэкономразвития Орешкин уже заявил, что опубликованные Росстатом статистические данные не являются репрезентативными. «Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные»
Правительство премирует чиновников, сэкономивших бюджетные средства при работе над федеральными проектами. Вопрос введения дополнительной системы мотивации для государственных служащих будет обсуждаться в среду в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева.
Может быть доходы чиновников Минэкономразвития и повысились, но что-то по собственному карману не вижу. Даже если взять индексацию пенсий, то и там таких цифр не
Как можно так нагло врать... и для чего все все сами видят и ощущают этот рост на своей собственной шкуре