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Новости

Реальные располагаемые доходы в феврале на Алтае выросли на 19,4% - власти

, ИА "Амител"
Минэкономразвития края сообщает о сохранении положительной динамики показателей уровня жизни в регионе

Фото: ria56.ru

Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае продолжают демонстрировать рост, сообщает региональное Минэкономразвития, ссылаясь на данные крайстата.

Так, отмечается, что в январе располагаемые денежные доходы выросли на 10,8% при среднероссийском приросте на 8,1%.

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"В феврале текущего года положительная динамика показателей уровня жизни в регионе сохраняется. По предварительным данным Алтайкрайстата, реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2017 года в Алтайском крае увеличились на 19,4% по отношению к январю 2017 года", — рапортуют в краевом МЭР.

Читайте также: Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам года превысила 21 тыс. рублей

Напомним, что под понятием располагаемые денежные доходы подразумеваются средства, которые могут быть использованы на личное потребление и сбережения. Они равны номинальным доходам населения за вычетом обязательных платежей и скорректированным на величину инфляциии.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.03.2017 06:50
MEYSON

Хаха, че воровать больше стали...или коммуналка подешевела, а зарплата только меньше стала!!! Откуда инфу качаете???

0  0
22.03.2017 07:01
- гость -

Карлин, хватит врать. 26 марта все на митинг!

0  0
22.03.2017 07:08
Таечка

Видите, как стараются местные власти, гипнотизируют местное население, как могут внушают нищему народу, что живет ОН хорошо, доходы растут, дешевеют бензин и продукты.........но пока гипноз не действует!

0  0
22.03.2017 07:10
- гость -

07:01,ну-ну,рескни здоровьем!

0  0
22.03.2017 07:12
- гость -

Таечка, так наоборот это вранье очень раздражает. Когда реальные доходы сократились практически вдвое жить стало мягко говоря тяжело. А эти чм0шники такие заявления делают.

0  0
22.03.2017 07:14
Дядька

Реальные доходы россиян в феврале 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,1%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). При этом за январь - февраль в годовом выражении доходы выросли на 1%. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам февраля составила 35,9 тыс. рублей, что на 6% выше, чем годом ранее. В январе в годовом выражении реальные доходы населения выросли на 8,1%. Это связано в основном с единовременной выплатой пяти тысяч рублей пенсионерам, которая была произведена вместо индексации пенсий. (с)

0  0
22.03.2017 07:30
Геббельсовская пропаганда

0  0
22.03.2017 07:44
223

Это ложь, утешают сами себя казуистикой. Просто им к ноябрю надо довести градус до критического.

0  0
22.03.2017 07:47
Виталий

Я один удивляюсь, откуда такая статистика о росте? Речь может о росте доходов чиновников? То тут спору нет, но как то всё равно обобщено, сюда же приравняли простых граждан. Или это опечатка сайта?

0  0
22.03.2017 07:53
Гена

Шея стала тоньше, но зато длиннее

0  0
22.03.2017 07:54
гость

А у меня-бюджетника за 7 месяцев зарплата на 1 тыс. уменьшилась при постоянной нагрузки

0  0
22.03.2017 07:59
Дядьке

Росстат нагло врет!

Глава Минэкономразвития Орешкин уже заявил, что опубликованные Росстатом статистические данные не являются репрезентативными. «Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные»

0  0
22.03.2017 08:04
- гость -

Правительство премирует чиновников, сэкономивших бюджетные средства при работе над федеральными проектами. Вопрос введения дополнительной системы мотивации для государственных служащих будет обсуждаться в среду в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

0  0
22.03.2017 08:09
Filin

Может быть доходы чиновников Минэкономразвития и повысились, но что-то по собственному карману не вижу. Даже если взять индексацию пенсий, то и там таких цифр не

0  0
22.03.2017 08:25
- гость -

Как можно так нагло врать... и для чего все все сами видят и ощущают этот рост на своей собственной шкуре

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