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Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае продолжают демонстрировать рост, сообщает региональное Минэкономразвития, ссылаясь на данные крайстата.

Так, отмечается, что в январе располагаемые денежные доходы выросли на 10,8% при среднероссийском приросте на 8,1%.

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"В феврале текущего года положительная динамика показателей уровня жизни в регионе сохраняется. По предварительным данным Алтайкрайстата, реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2017 года в Алтайском крае увеличились на 19,4% по отношению к январю 2017 года", — рапортуют в краевом МЭР.

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Напомним, что под понятием располагаемые денежные доходы подразумеваются средства, которые могут быть использованы на личное потребление и сбережения. Они равны номинальным доходам населения за вычетом обязательных платежей и скорректированным на величину инфляциии.