Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Три месяца прошло с момента разрушительного пожара на барнаульском радиозаводе, который произошел утром 23 декабря прошлого года.

Напомним, тогда открытым пламенем горел корпус предприятия на проспекте Калинина. Огнем было охвачено сразу несколько этажей. Человеческих жертв, к счастью, удалось избежать.

Читайте также: Страшные кадры пожара на барнаульском радиозаводе от МЧС. Видео

Здание тлело еще продолжительное время и МЧС приходилось держать на месте своих сотрудников и технику для предотвращения повторного возгорания.

Читайте также: День спустя: фотографии после пожара на радиозаводе в Барнауле

Фотокорреспондент портала Amic.ru спустя три месяца после ЧП побывал на пожарище. Картина, несмотря на смену сурового зимнего сезона весенней погодой, остается весьма и весьма удручающей.