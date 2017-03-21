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Новости

Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к функциям модератов из-за сбоя

, ИА "Амител"
Сбой длился от пяти минут до получаса

Фото: vse42.ru

Пользователи самой крупной российской социальной сети "ВКонтакте" минувшей ночью ненадолго получили доступ к разделам, которые доступны лишь для администраторов сайта. Об этом во вторник, 21 марта, сообщают РИА Новости.

В итоге пользователи выяснили, какими полномочиями наделены модераторы соцсети. В частности, у них есть расширенный доступ к профилям пользователей с кнопками "Вектор интересов", "Личная карточка", "Открыть приватные фото" и доступ к баг-трекеру.

Подчеркивается, что сбой длился от пяти до 30 минут.

Администрация соцсети подтвердила, что около 12:00 произошел "непредвиденный сбой", из-за которого пользователи получили доступ к ряду службеных разделов сайта.

Также во "ВКонтакте" заявили, что сбой был оперативно устранен.

"Российская газета" со ссылкой на Roem.ru пишет, что многим пользователя не понравилось, что модераторы могут открывать приватные снимки. Как заявил директор по развитию "ВКонтакте" Александр Круглов, это делается для борьбы с детской порнографией, подчеркнув, что доступ к частным снимкам есть не у всех администраторов.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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