Фото: youtube.com

Снежная "лавина" сошла с крыши двухэтажной постройки начала прошлого века в исторической части Омска. Снег накрыл несколько человек, гулявших по тротуару, передает Life со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел на Любинском проспекте. На опубликованных кадрах видно, что при падении снега люди бросились в стороны, но один пешеход был сбит с ног. По словам свидетеля, снег был рыхлый, пострадавших в результате ЧП не было, медиков никто не вызывал.

Издание отмечает, что последние дни в Омске температура колеблется от 8 градусов мороза до 5 тепла. Из-за таких перепадов происходит сход снега с покатых крыш.

Тем не менее, автор видео записи нашел странным то, что власти Омска не позаботились об очистке кровель даже в центре города.