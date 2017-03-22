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Вандалы осквернили самое крупное в Польше кладбище советских солдат в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в республике.

Уточняется, что во вторник, 21 марта, жители Варшавы сообщили о том, что на Центральном воинском кладбище-мавзолее воинов Красной армии на улице Жвирки и Вигуры неизвестные совершили акт вандализма. Они с помощью трафарета нанесли на ступенях возле скульптурной группы и плитах, которые находятся по периметру центрального обелиска, свыше 15 изображений фашистской свастики черного цвета, а также отпечатков стоп красного цвета на фоне флага Израиля.

Российский посол в Польше направил ноту в адрес Минкультуры и национального наследия и МИД страны с требованием устранить последствия акта вандализма и наказать виновных в нем.

Агентство напоминает, что военное мемориальное кладбище в Варшаве заложили в 1950 году. Там на площади 19,2 га захоронены 22 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Польши от фашистских захватчиков. Всего же на территории Польши в годы войны погибли свыше 600 тысяч советских воинов.

Также отмечается, что в последнее время акты вандализма на местах захоронений советских солдат происходят в Польше регулярно.