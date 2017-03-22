Фото: tygodnikprzeglad.pl
Вандалы осквернили самое крупное в Польше кладбище советских солдат в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в республике.
Уточняется, что во вторник, 21 марта, жители Варшавы сообщили о том, что на Центральном воинском кладбище-мавзолее воинов Красной армии на улице Жвирки и Вигуры неизвестные совершили акт вандализма. Они с помощью трафарета нанесли на ступенях возле скульптурной группы и плитах, которые находятся по периметру центрального обелиска, свыше 15 изображений фашистской свастики черного цвета, а также отпечатков стоп красного цвета на фоне флага Израиля.
Российский посол в Польше направил ноту в адрес Минкультуры и национального наследия и МИД страны с требованием устранить последствия акта вандализма и наказать виновных в нем.
Агентство напоминает, что военное мемориальное кладбище в Варшаве заложили в 1950 году. Там на площади 19,2 га захоронены 22 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Польши от фашистских захватчиков. Всего же на территории Польши в годы войны погибли свыше 600 тысяч советских воинов.
Также отмечается, что в последнее время акты вандализма на местах захоронений советских солдат происходят в Польше регулярно.
Комментарии
думаю придет время будут у России просить защиты и помощи.
Это приведет к тому, что наши скинхеды будут ловить поляков и осквернять их
Это сильно поможет российско-польским отношениям
А ведь солдаты советские, там могли быть и Порошенки и Бразаускасы и Джунишвили, Ваттенберги и даже Малынарчики. Герои сражавшиеся с наци были разных национальностей
пшеки на протяжении всей своей истории были враждебны нам.
- гость - 22 марта 2017 г. 08:42 думаю придет время будут у России просить защиты и помощи.
И ведь никто им не откажет.
Повторюсь. Гебельсовская пропаганда, в свое время поляков называла недочеловеками. И подлежала уничтожению. Видимо они были правы. Жаль наших 600 тысяч солдат, отдавших свою жизнь за освобождение Польши.
Сталинский Сокол 22 марта 2017 г. 09:25 Прикольно. А напомнить, кого еще геббельсовская пропаганда называла недочеловеками? Маразм косит сталинистов.