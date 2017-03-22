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Шестибалльные заторы образовались на улицах Барнаула утром в среду, 22 марта. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная обстановка наблюдается на пересечениях Власихинской улицы с улицей Малахова и шоссе Ленточный бор, а также улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом. Скорость движения на этих участках не превышает 5-10 километров в час.
Также пробки образовались на отрезках улиц Малахова, Северо-Западной, Матросова, Советской Армии, Эмилии Алексеевой и Молодежной. Кроме этого, движение машин затруднено по участку проспекта Строителей и Павловского тракта.
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