В Барнауле открывается второй гипермаркет сети "Леруа Мерлен". Торжественная церемония открытия магазина по адресу Правобережный тракт, 25 проходит в эти минуты. На месте собрались представители СМИ, официальные представители сети "Леруа Мерлен", в числе которых заместитель гендиректора сети в России Марк Луше, руководитель проектов регионального развития Кшиштоф Ткачек, региональный директор Евгений Лысенко, и непосредственный руководитель гипермаркета Дмитрий Дедов.

Кшиштоф Ткачек поблагодарил всех сотрудников за работу и поименно отметил наиболее отличившихся. После торжественной части для приглашенных гостей состоится экскурсия по зданию. А в 13 часов магазин откроет свои двери для всех желающих.

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Напомним, что первый "Леруа Мерлен" работает в Барнауле на Павловском тракте с весны 2015 года.