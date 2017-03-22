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Глава французского МВД Брюно Ле Ру ушел в отставку на фоне политического скандала, сообщает Life.

Новым руководителем министерства назначили Маттиаса Фекля, который ранее занимал пост госсекретаря по вопросам внешней торговли, развития туризма и по делам французов за рубежом, уточняет издание.

Отмечается, что ранее СМИ сообщили о том, что Ле Ру нанимал на работу парламентскими помощницами своих дочерей, которые были школьницами и студентками. Они неоднократно поступали на службу к папе в Нацсобрание страны в период с 2009 по 2016 год.

По данным некоторых изданий, за это время с девушками заключили полтора десятка временных контрактов, а всего они заработали 55 тысяч евро.

Подчеркивается, что национальная финансовая прокуратура начала предварительное расследование по данному факту.