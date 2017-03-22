Фото: huffpost.com
Глава французского МВД Брюно Ле Ру ушел в отставку на фоне политического скандала, сообщает Life.
Новым руководителем министерства назначили Маттиаса Фекля, который ранее занимал пост госсекретаря по вопросам внешней торговли, развития туризма и по делам французов за рубежом, уточняет издание.
Отмечается, что ранее СМИ сообщили о том, что Ле Ру нанимал на работу парламентскими помощницами своих дочерей, которые были школьницами и студентками. Они неоднократно поступали на службу к папе в Нацсобрание страны в период с 2009 по 2016 год.
По данным некоторых изданий, за это время с девушками заключили полтора десятка временных контрактов, а всего они заработали 55 тысяч евро.
Подчеркивается, что национальная финансовая прокуратура начала предварительное расследование по данному факту.
Комментарии
Ле Ру нанимал на работу парламентскими помощницами своих дочерей, которые были школьницами и студентками. Они неоднократно поступали на службу к папе в Нацсобрание страны в период с 2009 по 2016 год
Это очень цивилизованная страна Евросоюза. Откуда там коррупция?
Глава французского МВД Брюно Ле Ру ушел в отставку
Теперь будет писать мемуары на загородной вилле, там ведь не арестовывают коррупционеров
Шойгу для дочери в МЧС создал Центр психологической помощи и в 25 лет она стала его директором. Теперь психологи центра помогают сирийцам. А Шойгу делает карьеру. Мы же не французы. У нас чиновники дуром разводятся с жёнами, чтобы воровать спокойно. Первым из них пример подал президент.
- гость - 22 марта 2017 г. 09:23 если есть законодательный запрет на работу в одном ведомстве родственников, то тогда надо расследовать этот момент, и если подтвердится, то тогда отставка.
гость - 22 марта 2017 г. 09:23
У нас их еще дуром садят. А во Франции коррупционеров отправляют на отдых. Надо отдать Крым, Сибирь, нефть, еще половину страны, тогда нас возможно примут в ЕС и у нас будет как во Франции, коррупционерам будет спокойней.
Не мудрено. Даже по фильмам французким глянешь,что не фараон то сутенёр или наркодиллер.