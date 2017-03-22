Фото: vistanews.ru

Российский вице-премьер Ольга Голодец считает нужным повысить минимальных размер труда (МРОТ) для того, чтобы сократить низкоэффективные рабочие места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По словам Голодец, повышение МРОТа приведет к выводу из системы самых низкопроизводительных рабочих мест. Она заверила, что правительство "готово разработать и оказать всяческое содействие", чтобы люди, занятые на этих рабочих местах, были вовремя переобучены и не чувствовали сложностей из-за создавшейся ситуации. Голодец попросила российского лидера Владимира Путина дать соответствующее поручение Министерству труда и соцзащиты.

"Хорошо", — сказал ей в ответ глава государства.

Вице-премьер полагает, что "когда предпринимателю становится выгодно сделать техническое перевооружение и заменить ручной труд на механизмы, то он это делает". В качестве подтверждения она привела следующую статистику: в 2013 году повысили тариф на места с вредными и опасными условиями труда, что привело к резкому сокращению этих мест, в итоге за истекший период их количество сокращено на 800 тысяч.

Данная ситуация с производительностью труда (низкий рост) складывается из-за того, что Россия отстает от своего же графика по повышению МРОТ, так как в стране занижена стоимость труда в низовом секторе. По словам Голодец, в минувшем году работу сменили 28 миллионов россиян, однако безработица не выросла.

"Через службу занятости мы трудоустроили целевым образом 4 млн человек, число предложений по вакансиям ни разу не сократилось меньше 900 тысяч", — добавила она.