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Российский вице-премьер Ольга Голодец считает нужным повысить минимальных размер труда (МРОТ) для того, чтобы сократить низкоэффективные рабочие места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
По словам Голодец, повышение МРОТа приведет к выводу из системы самых низкопроизводительных рабочих мест. Она заверила, что правительство "готово разработать и оказать всяческое содействие", чтобы люди, занятые на этих рабочих местах, были вовремя переобучены и не чувствовали сложностей из-за создавшейся ситуации. Голодец попросила российского лидера Владимира Путина дать соответствующее поручение Министерству труда и соцзащиты.
"Хорошо", — сказал ей в ответ глава государства.
Вице-премьер полагает, что "когда предпринимателю становится выгодно сделать техническое перевооружение и заменить ручной труд на механизмы, то он это делает". В качестве подтверждения она привела следующую статистику: в 2013 году повысили тариф на места с вредными и опасными условиями труда, что привело к резкому сокращению этих мест, в итоге за истекший период их количество сокращено на 800 тысяч.
Данная ситуация с производительностью труда (низкий рост) складывается из-за того, что Россия отстает от своего же графика по повышению МРОТ, так как в стране занижена стоимость труда в низовом секторе. По словам Голодец, в минувшем году работу сменили 28 миллионов россиян, однако безработица не выросла.
"Через службу занятости мы трудоустроили целевым образом 4 млн человек, число предложений по вакансиям ни разу не сократилось меньше 900 тысяч", — добавила она.
Комментарии
А еще она обещала повышение зарплаты медикам с января 2017. Популизм однако.
Повысь, дорогой наш президент, повысь, родной,рублей на 100. И заживём.
А при чем здесь баня? МРОТ поднимают для того, чтобы поднять страховые взносы с ИП и другие поборы увеличивать
Лукавит. Где она их собралась сокращать - у бюджетников? Потому что для коммерческих структур и так действует другой МРОТ, региональный. Так что да, это предлог для повышения налогов, все.
Ну был у меня оклад в полставки 4750. Станет 5100))) толку то.
Володя не будет повышать мрот, у него другие первостепенные задачи.
Вице-премьер полагает, что "когда предпринимателю становится выгодно сделать техническое перевооружение и заменить ручной труд на механизмы, то он это делает". В качестве подтверждения она привела следующую статистику: в 2013 году повысили тариф на места с вредными и опасными условиями труда, что привело к резкому сокращению этих мест, в итоге за истекший период их количество сокращено на 800 тысяч. Источник: © ИА "Амител"
А куда они трудоустроились? На какие новые рабочие места?
МРОТ используется для расчета пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности. Для расчета налогов, сборов, штрафов и стипендий используют базовую величину в 100 рублей. МРОТ также обеспечивает, что работник не может получать месячную зарплату при полном рабочем дне меньше этой суммы в независимости от квалификации. Изначально МРОТ в мире появился для борьбы с «потогонными фабриками» и защиты низкоквалифицированных работников от несправедливой оплаты труда. Маладец гарант - выдавил из себя - Хорошо, но хлопец очевидно не знает, что МРОТ в РФ составляет в пределах 55% от прожиточного минимума. Очевидно не знает и то, что Россия социальное госуддарство где БЛАГО должно распределяться справедливо...
Пле 22 марта 2017 г. 09:39 хде-ж ты, милок, работаешь-то за такое баблище?
Навальный - наш Президент 22 марта 2017 г. 09:46 Анальный ваш перзидент) а у Альоши какие задачи? сделать всем зарплату минимум 25 косарей? а откель бабло на это? тебе не кажется, что это даже не оголтелый, а махровый популизм?
22.03.2017 09:50 Алекс Да, если вы не работали. Получите минималку - из МРОТ. А в общем для расчета пособия по БиР, и больничных, и даже по безработице - используют другие цифры. Так что... И да, где это у нас сейчас штрафы рассчитываются исходя из 100р? Было когда-то, но давно уже "не меньше тысячи"))
Почему популизм? Если все вывозимые из страны деньги оставить, этого хватит из России Новую Германию сделать. Просто надо соблюсти одно условие - не воровать.
22.03.2017 09:55 - гость - Когда Вам говорят, что денег нет - не верьте! Ведь на небожительство только айфончика потрачен годовой бюджет Алтайского края, а таких хлопцев немало на Руси, вот Вам и 25000 - отнюдь не популизм!
Алекс 22 марта 2017 г. 10:08 неДимон пользуется благами, полученными от "благотворительных" фондов, в которые были потрачены деньги бизнеса. бюджетным баблом там и не пахло. формально, вся эта недвига - не его, он просто её юзает. проблем по части УК тут - зеро. есть моменты этического характера. по уму, даже за такое надо подавать в отставку. но у нас это для него как слону дробина. он не убил, не своровал, поэтому считает, что какбэ и пофиг.
Навальный - наш Президент 22 марта 2017 г. 10:04 чувачок, а как ты собрался запретить бизнесу распоряжаться своими деньгами? решил вернуть коммунизм?)