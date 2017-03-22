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Личный охранник Адольфа Гитлера Рохус Миш написал книгу "Последний свидетель Гитлера", в которой раскрыл новые подробности смерти фюрера. Издание впервые вышло на английском языке, пишет Life.

По данным СМИ, Миш был первым, кто увидел Гитлера и Еву Браун после их суицида в берлинском бункере. Также он был последним оставшимся в живых свидетелем их смерти. Сам телохранитель умер на 97-м году жизни в 2013 году.

В книге автор описывает не только последние мгновения жизни Гитлера и Браун, но и первые минуты после их смерти. Так, по словам Миша, ноги женщины, согласно его воспоминаниям, были неестественно вытянуты, а туфли находились под диваном. Гитлер к тому моменту был уже мёртв. При этом его глаза были открыты.

Уточняется, что Миш находился в соседней комнате в момент самоубийства Гитлера, он выбежал из нее после того, как услышал выстрел. Подчеркивается, что охранник фюрера провел около десяти лет в трудовом лагере, а затем вернулся в Берлин и работал там до пенсии в маленьком магазине украшений.