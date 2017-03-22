Фото: nbcnews.com
Личный охранник Адольфа Гитлера Рохус Миш написал книгу "Последний свидетель Гитлера", в которой раскрыл новые подробности смерти фюрера. Издание впервые вышло на английском языке, пишет Life.
По данным СМИ, Миш был первым, кто увидел Гитлера и Еву Браун после их суицида в берлинском бункере. Также он был последним оставшимся в живых свидетелем их смерти. Сам телохранитель умер на 97-м году жизни в 2013 году.
В книге автор описывает не только последние мгновения жизни Гитлера и Браун, но и первые минуты после их смерти. Так, по словам Миша, ноги женщины, согласно его воспоминаниям, были неестественно вытянуты, а туфли находились под диваном. Гитлер к тому моменту был уже мёртв. При этом его глаза были открыты.
Уточняется, что Миш находился в соседней комнате в момент самоубийства Гитлера, он выбежал из нее после того, как услышал выстрел. Подчеркивается, что охранник фюрера провел около десяти лет в трудовом лагере, а затем вернулся в Берлин и работал там до пенсии в маленьком магазине украшений.
Комментарии
Буквально несколько дней назад смотрел док.фильм о смерти Гитлера. Большая часть историков сводится к мысли, что Гитлер и Ева умерли в Аргентине. Даже есть фото с двумя их дочерьми. А убиты были двойники. Хотя другие историки говорят обратное. И вроде сам Сталин на вопрос о смерти Гитлера отозвался о не подтверждености факта.
Умер четыре года назад и уже написал книгу.Молодец!
Что-то припозднились с такими новостями
Книга то вышла в 2013 это амик решил нас порадовать только в 2017 !