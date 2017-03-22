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Кабинет административного здания загорелся накануне вечером в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о пожаре в строении на территории Октябрьского района поступили в 17:30. Ликвидировать пожар удалось в 17:50.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 18 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.