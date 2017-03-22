Фото: Amic.ru
Открытие нового гипермаркета "Леруа Мерлен" проходит в эти минуты в Барнауле — в рамках торжественной части сотрудники магазина станцевали для гостей под веселую и зажигательную музыку.
Представители "Леруа Мерлен" рассказали порталу Amic.ru, что магазин на Правобережном тракте в краевой столице является уже 60-м гипермаркетом сети на территории России.
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Напомним, что для регионального центра это второй магазин "Леруа Мерлен". Первый работает на Павловском тракте с весны 2015 года.
Комментарии
зоопарк))))хааа
этаж надо так издеваться над персоналом)
мне кажется они потом ушли в раздевалку и плакали))
А говорят крепостное право закончилось
особо гостей не увидел, один персонал стоит смотрит.
Сколько доплатят за танец? 300р к зп 12500
Я думаю им надо подать в суд за принуждение и издевательство
Песнями и плясками народ встречает открытие нового торгового центра в славном Барнауле. Теперь можно спокойно всем строить коттеджи. Ура, товарищи!
Покупателей ноль, одни работники
Скоро на бегут скупать входные железные двери по 999р и смесители по 99
Спеши и ты дорогой читатель)
вот если бы минет девушки делали на входе и выходе было бы круто.