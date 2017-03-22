Фото: Amic.ru

Открытие нового гипермаркета "Леруа Мерлен" проходит в эти минуты в Барнауле — в рамках торжественной части сотрудники магазина станцевали для гостей под веселую и зажигательную музыку.

Представители "Леруа Мерлен" рассказали порталу Amic.ru, что магазин на Правобережном тракте в краевой столице является уже 60-м гипермаркетом сети на территории России.

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Напомним, что для регионального центра это второй магазин "Леруа Мерлен". Первый работает на Павловском тракте с весны 2015 года.