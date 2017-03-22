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Новости

Наследники братьев Стругацких выложили их произведения в открытый доступ

, ИА "Амител"
Дети писателей пытались бороться с интернет-пиратством, но безрезультатно

Фото: blog.thankyou.ru

Дети братьев Стругацких вернули тексты произведений писателей на официальный сайт, признав поражение в борьбе с пиратами, пишет "Газета.Ru".

В сообщении на главной  странице сайта писателей сказано, что Мария и Андрей Стругацкие вернули тексты АБС в свободный доступ на официальном ресурсе.

Андрей Стругацкий на своей странице в Facebook отметил, что наследники писателей пытались бороться с сетевым пиратством, но оно победило: законопослушные граждане выполнили просьбу убрать книги писателей из свободного доступа, а вот "мириады" незаконопослушных сайтов победить невозможно.

Отметим, что произведения Аркадия и Бориса Стругацких стали классикой. Среди самых известных их произведений "Понедельник начинается в субботу", "Улитка на склоне", "Обитаемый остров", "Отель "У Погибшего Альпиниста"", "За миллиард лет до конца света" и "Пикник на обочине". Аркадий умер в 1991 году, а Борис — в 2012-м.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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