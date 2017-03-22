Международный день таксиста отмечают 22 марта. Специально к этому дню сервис заказа такси "Максим" составил рейтинг самых популярных автомобилей среди таксистов. Не секрет, что таксисты тщательно подбирают автомобиль для работы. Ведь их заработок зависит от надежности и бюджетности "рабочей лошадки". А потому часто автовладельцы, выбирая для себя автомобиль, ориентируются на оценки именно таксистов.

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Примечательно, что в каждом федеральном округе России в лидерах оказались разные марки автомобилей. "В федеральных округах России разный уровень жизни и автомобилизации, поэтому в лидерах рейтинга оказались разные марки автомобилей", — пояснили эту ситуацию в компании.

Так, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах таксисты отдали предпочтение бюджетноу и надежному Renault Logan.

В Сибирском федеральном округе лидирует Toyota Corolla. Кстати, эта модель занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая в мире.

На Дальнем Востоке большинство таксистов выбирают Toyota Prius. В 2016 году эта модель признана самым безопасным большим семейным автомобилем.

В Уральском федеральном округе чаще всего такси становится Daewoo Nexia.

Автомобили российского производства пользуются популярностью среди таксистов в юго-западной части страны. Так, в Северо-Кавказском округе используется Lada Priora, в Южном — Lada 2110, в Приволжском — Lada Granta.

Топ-5 автомобилей такси в Сибирском федеральном округе

Toyota Corolla

Renault Logan

Toyota Corolla Fielder

Toyota Camry

Lada Granta