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Придется поработать: надежд на спокойный паводок почти нет

, ИА "Амител"
Количество снега превышает показатели перед разрушительным наводнением 2010 года

Фото: delo-kira.ru

Снегозапасы в горах Алтая, сформировавшиеся минувшей зимой, практически не оставляют надежд на то, что паводок в регионе будет спокойным.

Дело в том, что по данным синоптиков, количество снега превышает показатели, которые имелись перед разрушительным паводком 2010 года.

"В 2017 году запасы снега превышают уровень 2010 года, который пока является аналогом по запасам. Окончательный прогноз притока воды будет 27-28 марта. Но паводок ожидается серьезный по запасам снега, а если наложатся осадки, то придется поработать всем", — цитирует РИА Новости слова начальника Западно-Сибирского УГМС Валерия Григорьева.

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Также господин Григорьев повторил позицию Росгидромета о том, что вскрытие рек в регионе произойдет раньше обычного.

"Максимальный уровень весеннего половодья на реках бассейна реки Обь ожидается около и выше нормы до одного метра, а на реках Чая и Парабель — до 1,5 метра", — добавил метеоролог.

Напомним, в 2010 году в результате паводка было затоплено несколько районов Алтайского края. В 2014 году ситуация повторилась.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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