Фото: tvrain.ru
Молодые люди с синдромом Дауна поработали телеведущими и журналистами на телеканале "Дождь". Акция состоялась во вторник, 21 марта, во всемирный день человека с синдромом Дауна.
Отмечается, что в этот день благотворительный фонд "Синдром любви" провел проект #МЕДИАСИНДРОМ, целью которого было разрушение стереотипов об ограниченности возможностей людей с данным синдромом.
Подчеркивается, что вопреки расхожему мнению, у людей с таким синдромом много разных способностей, благодаря которым они могут вести полноценную жизнь и достигать успехов, например, в искусстве или спорте.
Добавим, что в эфире "Дождя" выступали Антон Санкевич, Маша Будина, Маша Сиротинская и Маша Быстрова. Они были со-ведущими и рассказывали о последних интересных событиях, а затем обсуждали их с ведущими новостей.
Телеканал также отмечает, что эти ребята уже закончили школы, а теперь успешно проходят стажировки, занимаются спортом и творчеством.
Комментарии
А что на это нам скажут Познер и Литвинова?
ужас
Вы что творите зачем издеваетесь над люльми
не увидел ничего крамольного. ребята сами достаточно успешно социализируются. "протекающие" просто помогли им сделать еще один шаг.
Иногда мне кажется, что если человек не даун и не гомосек, то наше общество считает его "отбросами".
11:21 Для вас Познер и Литвинова отбросы общества?