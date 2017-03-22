Фото: tvrain.ru

Молодые люди с синдромом Дауна поработали телеведущими и журналистами на телеканале "Дождь". Акция состоялась во вторник, 21 марта, во всемирный день человека с синдромом Дауна.

Отмечается, что в этот день благотворительный фонд "Синдром любви" провел проект #МЕДИАСИНДРОМ, целью которого было разрушение стереотипов об ограниченности возможностей людей с данным синдромом.

Подчеркивается, что вопреки расхожему мнению, у людей с таким синдромом много разных способностей, благодаря которым они могут вести полноценную жизнь и достигать успехов, например, в искусстве или спорте.

Добавим, что в эфире "Дождя" выступали Антон Санкевич, Маша Будина, Маша Сиротинская и Маша Быстрова. Они были со-ведущими и рассказывали о последних интересных событиях, а затем обсуждали их с ведущими новостей.

Телеканал также отмечает, что эти ребята уже закончили школы, а теперь успешно проходят стажировки, занимаются спортом и творчеством.