Наступление метеорологической весны в Алтайском крае синоптики прогнозируют в первых числах апреля, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Уже в ближайшую пятницу регион окажется во власти теплой периферии Азиатского антициклона, с которым произойдет стремительное повышение температуры.

"Днем 24 марта столбики термометров покажут по краю +3…+8 градусов, в предгорьях до +9…+14. Ожидается ясная погода. Под лучами яркого солнца начнется интенсивное снеготаяние", — рассказала Людмила Сырых.

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25 марта с прохождением атмосферных фронтов снеготаяние несколько замедлится, так как погода в субботу будет облачной. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Начиная с воскресенья погода в регионе будет неустойчивой, днем температуры будут плюсовые ночью — слабоотрицательные. В дальнейшем в крае ожидается переменчивая погода с осадками различной интенсивности. В крае пройдет снег, мокрый снег, дождь, усилится ветер. Среднесуточная температура воздуха постепенно будет повышаться. В регионе начнется устойчивый переход через 0 градусов, что говорит о наступлении метеорологической весны и активного снеготаяния. Спустя 10 дней начинается вскрытие рек", — рассказала синоптик.

В Барнауле все весенние процессы уже начались. Этому способствует неблагоприятная экологическая обстановка. Дело в том, что темный снег поглощает значительно больше солнечной энергии и быстрее превращается в воду, чем чистый снег за городом.

Если говорить о климатических нормах, то устойчивый переход температуры через 0 градусов в Алтайском крае обычно происходит в первой декаде апреля. Прогноз Новосибирского ЦГМС по срокам вскрытия рек и максимальным уровням весеннего половодья будет известен только в начале апреля. Сейчас в горах Республики Алтай работаю экспедиции для уточнения снегозапасов.

По информации начальника Западно-Сибирского УГМС Валерия Григорьева, запасы воды в снеге в Республике Алтай на высотах от 1 до 1,5 тысячи метров в три раза выше нормы, а на высоте 1,5-2 тысячи метров — в 1,9 раза выше нормы. В среднем запасы превышают норму в 2,5 раза, информируют РИА Новости.