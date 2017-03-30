Вода – это основа хорошего функционирования всего нашего организма. Регулярное поступление чистой воды в организм в достаточном количестве обеспечит вам выносливость и жизненный тонус, избавит от недомоганий и, по мнению специалистов, от многих серьезных заболеваний.

Чтобы питьевая вода приносила организму только пользу, она должна быть безопасной и качественной. Чем отличается фильтрованная водопроводная вода от бутилированной, смотрите в нашей инфографике.

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Барнаульская водяная компания 15 лет производит бутилированную воду "Легенда жизни". Качество воды соответствует российским и международным стандартам, а также требованиям санитарных норм и правил. "Легенда" выпускается в объемах 5 л, 11,4 л и 19 л.

Для удобного разбора воды компания предлагает широкий ассортимент помп и кулеров.





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