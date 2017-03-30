Вода – это основа хорошего функционирования всего нашего организма. Регулярное поступление чистой воды в организм в достаточном количестве обеспечит вам выносливость и жизненный тонус, избавит от недомоганий и, по мнению специалистов, от многих серьезных заболеваний.
Чтобы питьевая вода приносила организму только пользу, она должна быть безопасной и качественной. Чем отличается фильтрованная водопроводная вода от бутилированной, смотрите в нашей инфографике.
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Барнаульская водяная компания 15 лет производит бутилированную воду "Легенда жизни". Качество воды соответствует российским и международным стандартам, а также требованиям санитарных норм и правил. "Легенда" выпускается в объемах 5 л, 11,4 л и 19 л.
Для удобного разбора воды компания предлагает широкий ассортимент помп и кулеров.
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"Водомаркет" – Павловский тракт ,156 (ТЦ "Лента")
С 15 марта для всех жителей Алтайского края и г. Барнаула действует специальная акция: настольный кулер с нагревом и охлаждением со скидкой 50% при заказе 5 бутылей "Легенды" с йодом, фтором и селеном.