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Подробности создания первой платной парковки раскрыли власти Барнаула

, ИА "Амител"
Работы по благоустройству Привокзальной площади и установке паркоматов проведут летом

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Подробности создания первой платной парковки в Барнауле, рассказали в мэрии краевой столицы.

Как сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев в программе "На первом плане. Барнаул" подчеркнул, что в этом году на Привокзальной площади будет решено сразу несколько проблем.

"Железнодорожный вокзал — это ворота любого города, его лицо. Существующая картина на площади нас, мягко говоря, не очень устраивает. Изношенное покрытие проезжей части, тротуарные зоны. Можно сказать, в заброшенном состоянии находится сквер на Привокзальной площади", — высказался о состоянии данной площадки представитель властей.

Особый акцент он сделал на хаотичной парковке у вокзала транспортных средств. "Есть реальная проблема — при встрече и провожании гостей негде припарковаться", — указал Антон Шеломенцев.

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По его словам, в настоящее время разработан эскизный проект платной парковки, который предусматривает создание 140 машиномест, 10% которых предназначены для маломобильных слоев населения и будут бесплатными.

Чиновник отметил, что благоустроительные работы начнутся летом. В инфраструктуру парковки также войдут ограждение по периметру, дорожные знаки, разметка, шлагбаумы, паркоматы, видекамеры.

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Стоимость платной парковки у вокзала пока не называется, но ранее в мэрии указывали, что она будет рассчитана, согласно существующей практике в других городах и исходя их действующей тарифной политики.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.03.2017 11:23
- гость -

Простите, а альтернативные бесплатные места будут??? Или как всегда?

0  0
22.03.2017 11:25
- гость -

а почему нельзя создавать бесплатные?

0  0
22.03.2017 11:26
- гость -

на вокзале могли бы и бесплатную сделать, это социально значимый объект. сколько можно и до какого предела обирать граждан?

0  0
22.03.2017 11:30
- гость -

А почему нельзя создавать парковки за которые паркующийся будут получать деньги и охранять его машину будут и заправлять качественным бензином совершенно бесплатно!?

0  0
22.03.2017 11:31
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 11:25 и зарплату тебе 100 000 рублей в месяц, да?)

0  0
22.03.2017 11:32
Serg 1

бомбил вокзальных разгоните. сразу свободного места на 1/4 больше станет

0  0
22.03.2017 11:34
- гость -

Если будет нормальная парковка, что бы из машины можно было выйти, а не просочиться через приоткрытую дверь, что бы не задеть соседний авто, т.к. идио... ну просто "очень умные" люди будут размечать парковочные места, то и заплатить можно. Ну и материальная ответственность за сохранность авто так же сделать обязательным для платных парковщиков!

0  0
22.03.2017 11:39
- гость -

Говорите ЛИЦО города начните чистку и тротуара от Строителей до вокзала все завалено торгошами с труселями

0  0
22.03.2017 11:41
- гость -

ну платите за всё платите вас нагибают а вам нравится

0  0
22.03.2017 11:46
- гость -

Особый акцент он сделал на хаотичной парковке у вокзала транспортных средств. "Есть реальная проблема — при встрече и провожании гостей негде припарковаться", — указал Антон Шеломенцев --- соврал и не покраснел

0  0
22.03.2017 11:47
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 11:41 во всём мире центр города - территория платных парковок. так разгружают дорожную ситуацию.

0  0
22.03.2017 12:02
SSS

Не надо ля-ля, у вокзала всегда можно парканутся, вопрос только в первом ряду или в третьем от входа, посмотри что в аэропорту сделали, перегородили всё а парковка за три ...зды, и тащи чумаданы по ямам и канавам как хочешь, здесь будет еще хуже, властям только деньги снятся

0  0
22.03.2017 12:02
- гость -

За счет городского бюджета сделают парковку, вбухав миллионы. А прибыль будут получать свои люди. Например, сынок-директор с окладом 200 тыр. Несколько своих юрлиц-присосок будут высасывать финансы уборкой территории, видераблюдением, сопровождением 1с и т.п. Стоянка окажется хронически убыточной. И город будет ее дотировать, "чтобы сохранить лицо города".

Простите что раскрыл бизнес-план.

0  0
22.03.2017 12:07
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 12:02 Обычно бизнес-план иной. Город дает территорию юрлицу, юрлицо на этой территории оборудует стоянку всем необходимым. А доход со стоянки делится между городом и юрлицом в долях. Например, в Красноярске так.

0  0
22.03.2017 12:19
- гость -

Бесплатно парковаться это ПЕШКОМ

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