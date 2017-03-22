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Подробности создания первой платной парковки в Барнауле, рассказали в мэрии краевой столицы.

Как сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев в программе "На первом плане. Барнаул" подчеркнул, что в этом году на Привокзальной площади будет решено сразу несколько проблем.

"Железнодорожный вокзал — это ворота любого города, его лицо. Существующая картина на площади нас, мягко говоря, не очень устраивает. Изношенное покрытие проезжей части, тротуарные зоны. Можно сказать, в заброшенном состоянии находится сквер на Привокзальной площади", — высказался о состоянии данной площадки представитель властей.

Особый акцент он сделал на хаотичной парковке у вокзала транспортных средств. "Есть реальная проблема — при встрече и провожании гостей негде припарковаться", — указал Антон Шеломенцев.

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По его словам, в настоящее время разработан эскизный проект платной парковки, который предусматривает создание 140 машиномест, 10% которых предназначены для маломобильных слоев населения и будут бесплатными.

Чиновник отметил, что благоустроительные работы начнутся летом. В инфраструктуру парковки также войдут ограждение по периметру, дорожные знаки, разметка, шлагбаумы, паркоматы, видекамеры.

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Стоимость платной парковки у вокзала пока не называется, но ранее в мэрии указывали, что она будет рассчитана, согласно существующей практике в других городах и исходя их действующей тарифной политики.