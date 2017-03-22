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Сотрудники ФСБ проводят в Петербурге обыски и другие следственные действия в рамках уголовного дела о хищении во время строительства резиденции главы государства в Ново-Огарево. Главным фигурантом дела является глава ФГУП ФСО "Атэкс" Андрей Каминов, передает интернет-газета "Фонтанка.ру" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что Каминов задержан в российской столице.

Подчеркивается, что следственные действия проходят в рамках возбужденного Следственным комитетом дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Кроме Каминова, фигурантами также являются ряд петербургских предпринимателей, субподрядчиков ФГУП "Атэкс".

Издание отмечает, что ФСБ и следователи обыскивают субподрядчиков компании "Балтстрой", которая связана с находящимся под стражей в Москве крупным бизнесменом из Петербурга Дмитрием Михальченко.

По данным источников газеты, в постановлениях на обыск говорится, что хищения бюджетных денег были совершены при строительстве объекта ФСО "Огарево", который является официальной резиденцией главы государства. Стоимость работ там превышает 5,5 миллиарда рублей.

Собеседник "Фонтанки" сообщает, что ФГУП "Атэкс" находится в ведении ФСО и является генподрядчиком при строительстве и ремонте важных гособъектов. Каминов ранее в Петербурге работал в ряде компаний, связанных с холдингом "Форум", который находится под контролем Михальченко.

Издание предполагает, что новое уголовное дело о мошенничестве — результат признательных показаний Дмитрия Михальченко.

Отмечается, что дело в отношении этого бизнесмена и нескольких его партнеров возбудили по факту контрабанды алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты таможенных платежей. Кроме Михальченко, под следствием находятся замгендиректора холдинговой компании "Форум" Борис Коревский, заместитель гендиректора компании "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский и глава "Юго-Восточной торговой компании" Илья Пичко.

По данным следствия, в 2015 году контрабандный алкоголь покупался в магазинах ЕС, аккумулировался в порту Гамбурга, а затем переправлялся в РФ в контейнерах под видом герметика. Вины Михальченко в произошедшем не признает.