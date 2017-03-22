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Руководителя ФГУП при ФСО задержали по "делу о резиденции Путина" - СМИ

, ИА "Амител"
Фигурантами также являются несколько предпринимателей из Санкт-Петербурга, субподрядчиков ФГУП "Атэкс"

Фото: vladtime.ru

Сотрудники ФСБ проводят в Петербурге обыски и другие следственные действия в рамках уголовного дела о хищении во время строительства резиденции главы государства в Ново-Огарево. Главным фигурантом дела является глава ФГУП ФСО "Атэкс" Андрей Каминов, передает интернет-газета "Фонтанка.ру" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что Каминов задержан в российской столице.

Подчеркивается, что следственные действия проходят в рамках возбужденного Следственным комитетом дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Кроме Каминова, фигурантами также являются ряд петербургских предпринимателей, субподрядчиков ФГУП "Атэкс".

Издание отмечает, что ФСБ и следователи обыскивают субподрядчиков компании "Балтстрой", которая связана с находящимся под стражей в Москве крупным бизнесменом из Петербурга Дмитрием Михальченко.

По данным источников газеты, в постановлениях на обыск говорится, что хищения бюджетных денег были совершены при строительстве объекта ФСО "Огарево", который является официальной резиденцией главы государства. Стоимость работ там превышает 5,5 миллиарда рублей.

Собеседник "Фонтанки" сообщает, что ФГУП "Атэкс" находится в ведении ФСО и является генподрядчиком при строительстве и ремонте важных гособъектов. Каминов ранее в Петербурге работал в ряде компаний, связанных с холдингом "Форум", который находится под контролем Михальченко.

Издание предполагает, что новое уголовное дело о мошенничестве — результат признательных показаний Дмитрия Михальченко.

Отмечается, что дело в отношении этого бизнесмена и нескольких его партнеров возбудили по факту контрабанды алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты таможенных платежей. Кроме Михальченко, под следствием находятся замгендиректора холдинговой компании "Форум" Борис Коревский, заместитель гендиректора компании "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский и глава "Юго-Восточной торговой компании" Илья Пичко.

По данным следствия, в 2015 году контрабандный алкоголь покупался в магазинах ЕС, аккумулировался в порту Гамбурга, а затем переправлялся в РФ в контейнерах под видом герметика. Вины Михальченко в произошедшем не признает.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2017 11:19
- гость -

На святое покусилсь!!!!!

0  0
22.03.2017 11:20
- гость -

Украли бы у бабульки какой-нибудь сто тысяч триллиеннов, ничего бы не было!!!

0  0
22.03.2017 11:21
- гость -

Верный "Руслан" покусал руку ХОЗЯИНА

0  0
22.03.2017 11:27
Diver

Воланд балласт скидывает в канун выборов - по швам затрещал его дутый рейтинг.

0  0
22.03.2017 11:30
- гость -

Diver 22 марта 2017 г. 11:27

Последние выборы в 2016 это показали

0  0
22.03.2017 11:36
- гость -

тому, который Днищще (11:27) эту группу взяли на контрабанде алкашки. начали раскручивать. раскрутили до хищений. посадят надолго и поделом. никакого отношения к выборам, балласту и прочему твоему бреду это дело не имеет.

посмотрим какой рейтинг будет у твоего Анального) рейтинг ПОРНаса мы уже знаем - 0,7%))))))

0  0
22.03.2017 11:43
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 11:36

посмотрим какой рейтинг будет у твоего Анального) рейтинг ПОРНаса мы уже знаем - 0,7%))))))

Весь его рейтинг - бешеные глаза из под слоя зеленки))))), а у таких как Diver, даже если тема про семечки, все равно что то про рейтинг воткнут, оно понятно...финансирование 77ти штабов отрабатывать надо.

0  0
22.03.2017 11:45
- гость -

Кого сегодня при существующем режиме удивишь воровством.

0  0
22.03.2017 11:45
- гость -

Да уж... Если воруют и при строительстве объектов для Президента страны - в стране прочно установился уникальный общественно-политический строй - ВОРИЗМ.

0  0
22.03.2017 11:46
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 11:43 Да, но ведь Навальный - проект Кремля, разве нет?

0  0
22.03.2017 11:48
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 11:46 - гость - 22 марта 2017 г. 11:43 Да, но ведь Навальный - проект Кремля, разве нет?

Смешные вы, ну не воспринимает народ овального, вы это поняли и сразу стрелку на Кремль метнули...смееешные.

0  0
22.03.2017 11:49
- гость -

Я думаю, что нам не стоит беспокоиться по поводу дальнейшей судьбы задержанных? Ведь, в чём, собственно говоря, их могут обвинить? В том, что они что-то украли, не так ли? Но так ведь это же - естественные достоинства каждого, приближённого к власти! ... других туда не берут.

Давайте поймём, наконец, для чего их задержали? Для того, чтобы в деталях выяснить тонкости провёрнутых ими махинаций и распространить это рационализаторское предложение среди их коллег.

Не стоит беспокоиться! Их не посадят. Органы следствия ставят своей задачей лишь выявление корифеев от современного "экономического механизма" России. А после проведения всех необходимых мероприятий с выяснением тонкостей применённых ими нанотехнологий, не нужно в этом сомневаться, их наградят. ... как орденами-медалями, так и новыми, ещё более высокими должностями.

Не верите? Тогда вспомните судьбу другого "вора" - бывшего министра обороны Сердюква.

0  0
22.03.2017 11:53
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 11:45 Да уж... Если воруют и при строительстве объектов для Президента страны - в стране прочно установился уникальный общественно-политический строй - ВОРИЗМ.

эту группу взяли на контрабанде алкашки. начали раскручивать. раскрутили до хищений. посадят надолго и поделом. никакого отношения к выборам, балласту и прочему твоему бреду это дело не имеет. Это у вас фишка такая , не обращать внимания ни на что вокруг и только себя слышать? Вам нормальные люди ответили что и как.

0  0
22.03.2017 11:55
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 11:49Я думаю, что нам не стоит беспокоиться по поводу дальнейшей судьбы задержанных?

Господин эксперДД, замолчите уже, очень дурно пахнет, от ваших умозаключений...полечите мозг.

0  0
22.03.2017 12:00
- гость -

Мы уже более четверти века болтаем о воровстве и упорно не хотим понять, что коррупция это важнейший способ используемый Западом для управления российской элитой, а через неё и общественным сознанием в целом.

0  0
22.03.2017 12:17
1

- гость - 22 марта 2017 г. 12:00

четверть века? ярлык на княжение от моноголов - по сути откат за право быть у власти.

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