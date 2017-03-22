Фото: my-kanash.ru
Чиновники в регионах России в среднем по итогам 2016 года стали зарабатывать на 11,5% больше.
Такие данные приводит Росстат в разрезе всех субъектов страны. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, зарплата гражданских служащих в регионах выросла на 11,5% и составила в абсолютном выражении 45 тысяч рублей.
Увеличение зарплат муниципальных служащих оказалось куда как скромнее — 1,8%. В абсолютном выражение муниципальные чиновники в среднем по стране получали в 2016 году 37,8 тысячи рублей.
Если более глубоко погружаться в управленческий аппарат российских регионов, то среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за 2016 год увеличилась на 16,2% — до 41,7 тысячи рублей, а зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов выросла на 4,1% — до 56,5 тысячи рублей.
Что касается численности региональных чиновников, то на конец прошлого года на должностях государственной гражданской службы состояло 685,3 тысячи человек.
Комментарии
А алтайские чиновники, наверное, на 19.4%?
Зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ — 56,5 тысячи рублей.
Хорошая зарплата
А почему бы и нет?
Значит санкции не разорвали экономику России?
Краевым госслужащим не повышали зарплату с 2010 года. За краевую администрацию конечно не скажу, не знаю.
- гость - 22 марта 2017 г. 11:47
Не администрацию, а Правительство Алтайского Края!
с 2008 года з/п как была 13000 так и осталась в Федеральной Антимонопольной Службе по Алтайскому краю. Зато, если берешь кредит или ипотеку отчитываешься в декларации как доход. Отсюда и статистика такая деб**ьная.
з/п муниципальных служащих в районных администрациях, не начальников, от 10 до 15 т.р.
Позитифф
раевым госслужащим не повышали зарплату с 2010 года.
ее кому-то другим повышали?