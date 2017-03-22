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Новости

Чиновники в регионах России стали получать на 11,5% больше

, ИА "Амител"
Среднемесячная зарплата гражданских служащих составила по итогам 2016 года 45 тысяч рублей, муниципальных — 37,8 тысячи рублей

Фото: my-kanash.ru

Чиновники в регионах России в среднем по итогам 2016 года стали зарабатывать на 11,5% больше.

Такие данные приводит Росстат в разрезе всех субъектов страны. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, зарплата гражданских служащих в регионах выросла на 11,5% и составила в абсолютном выражении 45 тысяч рублей.

Увеличение зарплат муниципальных служащих оказалось куда как скромнее — 1,8%. В абсолютном выражение муниципальные чиновники в среднем по стране получали в 2016 году 37,8 тысячи рублей.

Если более глубоко погружаться в управленческий аппарат российских регионов, то среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за 2016 год увеличилась на 16,2% — до 41,7 тысячи рублей, а зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов выросла на 4,1% — до 56,5 тысячи рублей.

Что касается численности региональных чиновников, то на конец прошлого года на должностях государственной гражданской службы состояло 685,3 тысячи человек.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.03.2017 11:40
- гость -

А алтайские чиновники, наверное, на 19.4%?

0  0
22.03.2017 11:43
- гость -

Зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ — 56,5 тысячи рублей.

Хорошая зарплата

0  0
22.03.2017 11:43
- гость -

А почему бы и нет?

0  0
22.03.2017 11:44
- гость -

Значит санкции не разорвали экономику России?

0  0
22.03.2017 11:47
- гость -

Краевым госслужащим не повышали зарплату с 2010 года. За краевую администрацию конечно не скажу, не знаю.

0  0
22.03.2017 11:50
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 11:47

Не администрацию, а Правительство Алтайского Края!

0  0
22.03.2017 11:52
- гость -

с 2008 года з/п как была 13000 так и осталась в Федеральной Антимонопольной Службе по Алтайскому краю. Зато, если берешь кредит или ипотеку отчитываешься в декларации как доход. Отсюда и статистика такая деб**ьная.

0  0
22.03.2017 12:09
гость

з/п муниципальных служащих в районных администрациях, не начальников, от 10 до 15 т.р.

0  0
22.03.2017 12:10
- гость -

Позитифф

0  0
22.03.2017 12:16
- гость -

раевым госслужащим не повышали зарплату с 2010 года.

ее кому-то другим повышали?

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