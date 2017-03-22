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Чиновники в регионах России в среднем по итогам 2016 года стали зарабатывать на 11,5% больше.

Такие данные приводит Росстат в разрезе всех субъектов страны. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, зарплата гражданских служащих в регионах выросла на 11,5% и составила в абсолютном выражении 45 тысяч рублей.

Увеличение зарплат муниципальных служащих оказалось куда как скромнее — 1,8%. В абсолютном выражение муниципальные чиновники в среднем по стране получали в 2016 году 37,8 тысячи рублей.

Если более глубоко погружаться в управленческий аппарат российских регионов, то среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за 2016 год увеличилась на 16,2% — до 41,7 тысячи рублей, а зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов выросла на 4,1% — до 56,5 тысячи рублей.

Что касается численности региональных чиновников, то на конец прошлого года на должностях государственной гражданской службы состояло 685,3 тысячи человек.