Напомнить барнаульцам о человечности просит жительница Барнаула Анастасия. По ее словам, утром 22 марта, из автобуса № 20 водитель высадил между остановками беременную девушку, которая находилась в предобморочном состоянии. При этом девушка просила пассажиров уступить ей место, но никто на ее просьбу не откликнулся.

"Девушка худенькая, по ней еще не очень заметно, что она беременна. В автобусе, по дороге на работу ей стало плохо — не хватило воздуха. Она попросила рядом сидящего мужчину уступить ей место. Но тот на ее просьбу не отреагировал. Услышать ее услышали, но место не уступили. Рядом стоящие пассажиры начали шуметь, мол, тут человеку плохо. Шум дошел до водителя, и он просто остановил автобус между остановками Кондитерская фабрика и Формула М2. И уехал. Там нет ни тротуара, ни пешеходных тропинок. Девушка уже практически в состоянии обморока, ничего не видела и не понимала, просто села на грязный сугроб и сидела еще минут 10-15. А если бы она потеряла сознание и упала прямо под колеса проезжающих машин?! Все это произошло сегодня, примерно 8-30 — 8-40 часов утра", — рассказывает Анастасия, которая приходится коллегой пострадавшей девушки.

"Очень обидно, что у людей совершенно отсутствует чувство сопереживания. Просто хочется напомнить окружающим, что ситуации бывают разными и важно, чтобы люди были более внимательными друг к другу", — говорит читательница ИА "Амител" .