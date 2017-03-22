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Выпуск шоу "Пусть говорят", героями которого стали жительницы села Смоленское Алтайского края, показали в эфире Первого канала во вторник, 21 марта.

В телепередаче Андрея Малахова обсуждалась история 28-летней Александры Дробышевой, родственники которой хотят лишить ее родительских прав из-за якобы разгульного образа жизни женщины. В студии показали видео, где запечатлена пьяная мама трехлетней девочка, на кулаках разбирающаяся с собутыльницами.

По словам самой Дробышевой, родственники лишь хотят отомстить ей. Две тети ребенка, Ирина и Ольга, а также бабушка Нина Дробышева считают, что отдавать девочку матери нельзя, хоть суд и принял решение в ее пользу. Также в передаче стало известно, что Дробышева лишена родительских прав еще на двоих детей.

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Драка же началась, когда в студию вышла сестра женщины. Она сначала недолго попыталась поговорить с родственниками, после чего между ними завязалась потасовка. Отметим, что также в передаче появилась мама Александры Дробышевой, которую женщина не видела 18 лет.