Фото: youtube.com
Выпуск шоу "Пусть говорят", героями которого стали жительницы села Смоленское Алтайского края, показали в эфире Первого канала во вторник, 21 марта.
В телепередаче Андрея Малахова обсуждалась история 28-летней Александры Дробышевой, родственники которой хотят лишить ее родительских прав из-за якобы разгульного образа жизни женщины. В студии показали видео, где запечатлена пьяная мама трехлетней девочка, на кулаках разбирающаяся с собутыльницами.
По словам самой Дробышевой, родственники лишь хотят отомстить ей. Две тети ребенка, Ирина и Ольга, а также бабушка Нина Дробышева считают, что отдавать девочку матери нельзя, хоть суд и принял решение в ее пользу. Также в передаче стало известно, что Дробышева лишена родительских прав еще на двоих детей.
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Драка же началась, когда в студию вышла сестра женщины. Она сначала недолго попыталась поговорить с родственниками, после чего между ними завязалась потасовка. Отметим, что также в передаче появилась мама Александры Дробышевой, которую женщина не видела 18 лет.
Комментарии
Что передача, что участники...
Напоминает передачу Окна
Воспитание отсутствует, такая слава краю не нужна. У нас так много хороших людей, а показывают отбросы. Одна горечь от таких передач.
дурдом на выезде
Что за блин новости? То понимаешь, Бабушкин написал Антивирус, прославил дурной славой на всю страну Барнаул. Теперь какие-то тетки таскают друг-друга за волосья.
И блин ни одной новости такого типа: "Житель Алтайского края придумал как поднять экономику страны - прирост ВВП уже составил 35%" или там "Житель Алтайского края нарисовал картину которую продали на Sotheby за 10 млн фунтов"
или например: "Житель Барнаула придумал лекарство от старости - лекарство запустили в производство на Барнаульской Фарм Фабрике"