Новый "Леруа Мерлен" в Барнауле открыли для покупателей. Как передает с места события корреспондент ИА "Амител" , количество людей, которые пришли на открытие магазина, велико. И это несмотря на рабочий день и некоторую удаленность магазина от города. Люди стали подъезжать к магазину еще за полчаса до объявленного открытия. Большинство приехавших — барнаульцы, которые решили посмотреть и прикупить что-нибудь для своего дома, рассчитывая на низкие цены. Но есть и те, кто приехал из близлежащих населенных пунктов, чтобы попасть на открытие и определиться, стоит ли сюда приезжать за товаром.
Как прошло открытие магазина смотрите в нашем видео с места события.
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Добавим, магазин на Правобережном тракте в Барнауле — это уже 60-й гипермаркет сети на территории России. В Барнауле магазин работает на Павловском тракте с весны 2015 года.
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Комментарии
Так французы и давят наш малый и средний бизнес с помощью нашей же власти!
у них ладошки не отсохли?
Заключение Госэкспертизы получено? Ничего не обрушится и не уплывет?
В связи с чем ажиотаж?
Хороший магаз) И ценник нормальный)Доставка- копейки!Только Леруа!!!!!!