Новый "Леруа Мерлен" в Барнауле открыли для покупателей. Как передает с места события корреспондент ИА "Амител" , количество людей, которые пришли на открытие магазина, велико. И это несмотря на рабочий день и некоторую удаленность магазина от города. Люди стали подъезжать к магазину еще за полчаса до объявленного открытия. Большинство приехавших — барнаульцы, которые решили посмотреть и прикупить что-нибудь для своего дома, рассчитывая на низкие цены. Но есть и те, кто приехал из близлежащих населенных пунктов, чтобы попасть на открытие и определиться, стоит ли сюда приезжать за товаром.

Как прошло открытие магазина смотрите в нашем видео с места события.

Читайте также: На открытии "Леруа Мерлен" в Барнауле танцевали и обливались шампанским

Добавим, магазин на Правобережном тракте в Барнауле — это уже 60-й гипермаркет сети на территории России. В Барнауле магазин работает на Павловском тракте с весны 2015 года.

Читайте также: Открытие второго гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фото