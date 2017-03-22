Фото пресс-службы алтайской таможни

Таможенники на Алтае противостоят контрабанде культурных ценностей, которые незаконно пытаются переправить из региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за период работы алтайской таможни было выявлено несколько фактов попытки вывоза вещей, напрямую связанных с историко-культурным наследием.

Так, в 2005 году в аэропорту Барнаула таможенники задержали девушку, которая пыталась вывезти в Германию православный крест, изготовленный в начале XIX века. Не задекларировав ценный предмет, девушка положила его в ручной багаж.

В 2006 году таможенники выявили попытку незаконного вывоза за рубеж старинной иконы Казанской Богоматери, которую пытался переправить за границу 54-летний мужчина.

В феврале 2007 года у пассажиров поезд "Алматы-Новосибирск" были изъяты незаконно вывозимые предметы старины, среди которых: звезда ордена святого Георгия, крест ордена святого Владимира III степени, медаль "950-летие крещения Руси", орден святого Георгия IV степени, старинные серебряные карманные часы на цепочке, вензеля, старинные кокарды, эполеты с золотым шитьем, крест священника, офицерская лядунка, бронзовые ленты "За отличие" на головные уборы.

А зимой 2010 года таможня передала в фонды Алтайского государственного краеведческого музея довольно редкую коллекцию старинных монет и банкнот, выпущенных в разное время в 80 странах.