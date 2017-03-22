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Как поменяется вода во время паводка и можно ли будет барнаульцам ее пить?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Специалисты барнаульского Росводоканала рассказали, как готовятся к паводку и чем будут очищать питьевую воду

Фото: Мария Трубина

Уже в конце марта Алтайский край ожидает первая волна паводка и в связи с этим, актуальным становится вопрос сохранения качества питьевой воды. Обычно в это время люди начинают жаловаться на изменения цвета и появление неприятного запаха. По словам гендиректора барнаульского Росводоканала Дмитрия Масловского, вода из под крана совершенно безопасна, во время паводка становятся хуже ее органолептические показатели, но компания старается сделать все, чтобы она оставалась безвредной. Для этого здесь закупили новый флокулянт марки "Сибфлок" из Башкортостана. Ранее на предприятии использовали французский аналог, но в сложившейся экономической ситуации, его применение отразилось бы на повышении тарифов, поэтому пришлось найти замену, которая не уступала бы по эффективности.

"У нас создан определенный запас реагентов, чтобы очищать воду. Вместе с флокулянтом мы будем испытывать коагулянт, благодаря чему, я надеюсь, качество воды по сравнению с другими паводками будет лучше. Есть у нас и запас материалов, нужных для ликвидации аварии. Кроме вопроса очищения воды для нас большой проблемой являются аварии на сетях канализации. В паводок, когда не справляется ливневая канализация, коммунальные службы города используют бытовую канализацию для слива талых вод. Это не очень хорошо, так как она не рассчитана на такой большой объем стоков и в этот период возможны аварии", — рассказал Дмитрий Масловский.

Как готовятся к паводку?

Сейчас на Росводоканале идет спокойная подготовка к паводку. К активным действиям здесь, по словам главного инженера Росводоканала Дмитрия Павлюченко,  перейдут в период, когда начнется массовое таяние снега и вода пойдет с полей. В этот момент специалисты будут усиливать работу очистных сооружений, поменяют схему использования флокулянтов и коагулянтов, увеличат количество лабораторный испытаний, за всем будет строго следить Роспотребнадзор.

"Мы увеличим отбор проб до пяти раз. Горожан ждет изменения запаха воды, но это будет связано с использование хлора. Мы увеличим его количество по предписанию Роспотребнадзора. Хлор — самое эффективное в мире обеззараживающее вещество. И в тех дозировках, в которых мы его подаем в город, он не опасен", — объяснил Дмитрий Павлюченко.

Какая вода сейчас?

Новый флокулянт уже используется, но пока показатели воды, по словам специалистов Росводоканала, достаточно хорошие.

"Речная вода, которая сейчас приходит к нам на очистку, ничем по цвету не отличается от питьевой, ее достаточно только пропустить через песчаные фильтры, продизенфизировать и подавать населению. Во время паводка вместе с минеральной частью в водоемы попадает огромное количество разных организмов, как безопасных для человека, так и очень вредных: брюшной тиф, холера, дизентерия. В речной воде эти организмы долго сохраняют свою опасность, поэтому вопрос обеззараживание питьевой воды для водоканала самый животрепещущий. Лабораторный контроль проходит четыре раза в сутки, отбирается речная вода и вода из насосных станций", — прокомментировала начальник центральной аналитической лаборатории Росводоканала Татьяна Шималина.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2017 13:44
- гость -

Весной вода в барнауле уже не первый год в центре имеет привкус затхлости

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22.03.2017 14:04
- гость -

Солнечная поляна- аналогично. Интересно, это запах реагентов? По запаху- тухляк конкретный.

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