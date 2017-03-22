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Новости

Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 4,1%

, ИА "Амител"
Снижение доходов произошло в феврале текущего года

Фото: 1tulatv.ru

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в феврале текущего года, по предварительной информации, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).

"Интерфакс" добавляет, что реальные доходы россиян снижались три года подряд — в 2016 году они упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году их сокращение составило 0,7%.

Отмечается, что при этом за январь — февраль в годовом выражении доходы выросли на 1%.

Агентство уточняет, что доходы в среднем на душу населения в феврале этого года увеличились в годовом выражении на 1,2% и составили 29,1 тысячу рублей.

В среднем месячная начисленная номинальная зарплата по итогам минувшего месяца составила 35,9 тысячи рублей, что на 6% выше, чем в 2016 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2017 12:34
- гость -

Реальные располагаемые доходы в феврале на Алтае выросли на 19,4% - власти

22 марта 2017 г., 06:01, ИА "Амител" Фото: ria56.ru

Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае продолжают демонстрировать рост, сообщает региональное Минэкономразвития, ссылаясь на данные крайстата. Источник: © ИА "Амител"

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22.03.2017 12:36
Саныч

Алтайский край рулит! Спасибо Карлину за это!

0  0
22.03.2017 12:37
Саныч

ссылаясь на данные крайстата.

откуда данный в крайстате за 16 год? их еще не сдавали!

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22.03.2017 12:44
ждун

Вы там определитесь))) утром доходы растут, к обеду падают))))). Полный абзац. Отправлю на тнт пусть продернут)))

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22.03.2017 12:59
гость

щас щас Бося подойдет в лоскуты всех порвет, у него рост экономики 10% был

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22.03.2017 13:20
медведь-шатун

Ребята в который раз прошу, дайте адрес того Алтайского края Я в нём жить хочу......

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22.03.2017 13:42
- гость -

22.03.2017 13:20 медведь-шатун Конкурс " Ну ка отгадай"! Что где-то между радостью и болью, Что где-то меж реальности и сна, И где-то меж фатальности и воли Находится чудесная страна, Где жители не знают о разлуке, Где жителям неведома печаль, Где музыка не делится на звуки, Где времени и нету, и не жаль

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