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Реальные располагаемые доходы граждан РФ в феврале текущего года, по предварительной информации, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).

"Интерфакс" добавляет, что реальные доходы россиян снижались три года подряд — в 2016 году они упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году их сокращение составило 0,7%.

Отмечается, что при этом за январь — февраль в годовом выражении доходы выросли на 1%.

Агентство уточняет, что доходы в среднем на душу населения в феврале этого года увеличились в годовом выражении на 1,2% и составили 29,1 тысячу рублей.

В среднем месячная начисленная номинальная зарплата по итогам минувшего месяца составила 35,9 тысячи рублей, что на 6% выше, чем в 2016 году.