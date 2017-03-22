Фото: day.org.ru
Тело шестилетнего ребенка было обнаружено накануне вечером в Октябрьском районе Барнаула — по предварительным данным, во время прогулки мальчик забрался на крышу хозпостройки и прыгнул в сугроб.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, ребенок гулял вместе с другими детьми. Предварительно установлено, что оказавшись на крыше постройки на территории усадьбы нежилого дома, мальчик захотел показать свои физические возможности сверстникам.
"Он прыгнул с крыши в снег, пытаясь в воздухе сделать сальто, однако упал головой в сугроб. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, он скончался в результате перелома шейных позвонков", — указывают в СКР.
По факту трагедии проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
Комментарии
Шестилетний ребенок пытался сделать в воздухе сальто, чтобы показать сверстникам свои физические возможности
Страшно
товарищ рассказывал, тоже в такое же ситуации в детстве приземлился головой в снег. но был постарше, живой остался
Все советские пaцaны лaзили по зaборaм, прыгaли с крыш, это было нормaльно. Мы сaми прыгaли с крыши двухэтaжки. Слaвa Богу, обошлось, хотя риски были огромные. В том числе торчaщaя aрмaтурa для привязывaния помидоров Кaк ее нaщупaл после приземления рядом с ногой, кaк бaбкa отшептaлa прыгaть еще.
Тоже прыгали с крыш в сугробы (и в заросли травы тоже). Лазали по стройкам, по деревьям, по заборам. И это я еще девочка, мальчишки кроме всего жгли селитру, взрывали что-то там. Одному, помню, брови спалило, но глаза уцелели. Как все живы остались, до сих пор загадка.
А мама рассказывала, как они прыгали с крыши дома с зонтиком в лопухи, думали, так мягче приземляться. А еще носились по крутым берегам Оби, где взрослые ходить боялись - высоко и обрывы. Ну повисла одна девочка штанами на кустах над обрывом, спасли же
то же ,тоже заладили , а у нас не тоже, жил в посёлке при советах 6-7 лет было гуляли где хотели - один утонул, второй под поезд на заводе попал, еще один покалечился на стройке--меня в третьем классе в город увезли -живой остался
Дети разные бывают....Соболезнования родителям)
Да. Страшно. Соболезнования родителям. Одноклассник на стройке лет в 11 в шахту лифта упал, насмерть. К сожалению это всегда было и будет