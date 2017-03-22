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Тело шестилетнего ребенка было обнаружено накануне вечером в Октябрьском районе Барнаула — по предварительным данным, во время прогулки мальчик забрался на крышу хозпостройки и прыгнул в сугроб.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, ребенок гулял вместе с другими детьми. Предварительно установлено, что оказавшись на крыше постройки на территории усадьбы нежилого дома, мальчик захотел показать свои физические возможности сверстникам.

"Он прыгнул с крыши в снег, пытаясь в воздухе сделать сальто, однако упал головой в сугроб. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, он скончался в результате перелома шейных позвонков", — указывают в СКР.

По факту трагедии проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.