В октябре 2016 года инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" приступила к реализации нового проекта в центре города по адресу Димитрова, 126, который называется "Жилой комплекс "Тетрис". Дом сразу привлек внимание горожан как архитектурным решением, так и ценовой политикой компании. Комплекс представляет собой одноподъездную высотку, в которой учтены подземная парковка, технический чердак и витражное остекление, а высота потолков в квартирах составляет 2,75 м.

На фото: Фасад будущего ЖК "Тетрис"

Одной из отличительных особенностей жилого комплекса является наличие в нем двух лифтов: грузового и пассажирского. Они служат для удобства жителей дома, которые спускаются в подземный паркинг на 45 машино-мест. Просторное помещение оборудовано принудительной системой вентиляции и по желанию жителей дома может быть оборудовано системой охраны и камерами видеонаблюдения.

Подземные паркинги несут в себе ряд явных преимуществ:

Безопасность. Автомобили, оставленные на подземной парковке, не подвергаются воздействию солнечных лучей, дождя, града, мороза. Доступ к паркингу, по общему правилу, могут иметь лишь владельцы машино-мест.

Близость к дому. Для того чтобы попасть в паркинг, нужно всего лишь спуститься на лифте или выйти из парадной и за одну минуту дойти до входа в гаражный комплекс.

Доступность. Средняя стоимость машино-места в подземном паркинге сопоставима со стоимостью парковки в многоуровневом гаражном комплексе.

Жилой дом рассчитан на 135 квартир и 7 офисных помещений. Жилой комплекс "Тетрис" может похвастаться наличием консьержа и колясочной. Дизайн холлов, входных групп, парковки и офисных помещений, расположенных на цокольном этаже, в комплексе представлен интересными решениями, отличающими дом от большинства современных жилых домов. Но иначе просто и быть не могло: яркие терракотовые фасады с теплыми, желтыми акцентами не могут остаться незамеченными. Дом выполняется в традиционном для ИСК "Алгоритм" конструктиве: каркас дома – монолитный, внешние стены выполнены из кирпича и облицованы керамогранитными плитами, фасады являются вентилируемыми. При использовании такой системы материалы не разрушаются и дом обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками.

На фото: Этапы строительства ЖК "Тетрис"

"При формировании цен для нового проекта мы стремились сделать жилье доступным и привлекательным для покупателей. Стоимость однокомнатной квартиры начинается с 1 464 000 рублей за 30,5 кв. м при полной единовременной оплате. Двухкомнатные квартиры начинаются с 34,6 кв. м, и цена при аналогичных условиях платежа будет составлять от 1 660 800 рублей. Стоимость трехкомнатных квартир начинается от 2 926 000 рублей. Машино-места в подземном паркинге продаются сейчас по цене от 500 000 рублей. Нами разработана выгодная система рассрочки оплаты для желающих, возможна ипотека в ключевых банках", – рассказала директор ИСК "Алгоритм" Ксения Белоусова.

Также в проекте предусмотрено современное витражное остекление, под которым следует понимать светопрозрачную строительную систему, состоящую из самонесущего каркаса, заполненного стеклопакетом.

Витражное остекление имеет ряд достоинств:

Долговечность. Система витражного остекления практически не поддается коррозии и другим воздействиям агрессивных факторов. В результате фасады, выполненные по данной технологии, значительно превосходят все существующие аналоги в плане долговечности конструкции.

Прочность. При всей кажущейся хрупкости витражного остекления система обладает достаточным запасом прочности и жесткости конструкции в целом.

Светопроницаемость. Одной из главных особенностей системы витражного остекления являются высокие показатели светопроницаемости. Квартиры с естественным освещением не только выгодны с точки зрения экономической эффективности, но также чрезвычайно полезны и комфортны. Давно известно, что человеческий глаз напрягается и, как следствие, устает гораздо сильнее при искусственном освещении. В то же время естественный свет благотворно влияет на зрение и общий психологический комфорт.

Теплоизоляция. Витражное остекление обладает высокой устойчивостью к действию низких и высоких температур, абсолютно не деформируясь при этом. Кроме того, использование современных материалов, в том числе специальных уплотнителей, герметизирующих лент и различных термовставок, позволяет обеспечить системе высокие показатели теплоизоляции. Они гарантируют как защиту внутренних помещений здания от внешнего температурного воздействия, так и сохранение комфортного температурного режима за счет крайне низкой теплопотери.

На фото: Будущий вечерний вид на ЖК "Тетрис"

Узнать подробнее о новом ЖК "Тетрис", расположенном в центре города, можно на сайте.