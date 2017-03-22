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Власти Барнаула не исключают появления в городе платных зон

, ИА "Амител"
Мэрия краевой столицы размышляет над организацией единого парковочного пространства

Фото: mos.ru

Появление первой платной парковки на Привокзальной площади в Барнауле, как представляется, инициирует процесс появления подобного рода объектов и в других местах города.

В целях наведения порядка в вопросе организации парковок и дорожного движения в краевой столице могут быть реализованы и другие меры.

Так, рассказывая в программе "На первом плане. Барнаул" об организации платной парковки у вокзала, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев отметил, что консультации, встречи и совещания о введении подобной практики власти Барнаула проводили с 2014 года.

Как следует из слов представителя администрации, в целом для краевой столицы становится актуальным вопрос организации единого парковочного пространства.

Однако для реализации этого начинания необходимо провести очень серьезное исследование, поскольку доверить этот вопрос следует экспертной организации.

Что касается мер, которые могут быть реализованы в контексте создания единого парковочного пространства, то существующая в других городах практика предусматривает и обустройство перехватывающих парковок, и введение платных зон в центре города.

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Относительно последнего аспекта Антон Шеломенцев подчеркнул, что если вопрос о платных зонах и будет подниматься, то с возможностью лояльной системы взимания платы.

Говоря же о том, где в Барнауле могут появиться еще платные парковки, представитель горадминистрации в качестве примера назвал участок проспекта Ленина между площадью Октября и улицей Димитрова.

"Но еще раз говорю, пока эта тема не обсуждается. Пока вопрос стоит именно о создании платной парковки только на территории железнодорожного вокзала", — подчеркнул руководитель городского комитета.

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Поэтому о массовом внедрении платных парковок в Барнауле пока рано говорить. Дело в том, что на этом пути существует множество проблем, связанных с финансированием, определением категорий земли, где они могут быть обустроены, а также необходимостью проведения предварительной исследовательской работы.

Подводя резюме, Антон Шеломенцев акцентировал внимание на том, что городские власти смотрят на практику платных парковок ни с точки зрения извлечения прибыли, а с ракурса повышения комфортности городской среды.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.03.2017 12:54
- гость -

с перва прочитал исключают, за беспокоился.перечитал.не исключают. успокоился

0  0
22.03.2017 12:56
- гость -

Да не вопрос!!!! Тока вот мучает другой вопрос, за чей счет они построят парковочные места????

0  0
22.03.2017 12:56
- гость -

Возле диагностического. И вообще лучше почаще их втыкать. Можь хоть так появятся места где припарковаться

0  0
22.03.2017 12:56
- гость -

с почином! платные зоны все равно круче

0  0
22.03.2017 12:56
- гость -

На пешеходных дорожках тоже турникеты надо поставить.

0  0
22.03.2017 12:57
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 12:56 Да не вопрос!!!! Тока вот мучает другой вопрос, за чей счет они построят парковочные места???? --- их не надо строить, их надо огородить и все

0  0
22.03.2017 12:57
- гость -

22.03.2017 12:56 - гость -

бесплатные надо сделать платными, чтобы всякие местные жители на сутки там свои помойки не оставляли

0  0
22.03.2017 13:01
- гость -

Да, на Привокзальной площади надо платную парковку, чтобы приезжающих бесплатно не встречали

0  0
22.03.2017 13:02
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 12:57 сделают платными - будет пустая огороженная парковка и куча машин возле забора

0  0
22.03.2017 13:03
12:56(3)

Задолбал уже твой салдафонский юмор!

0  0
22.03.2017 13:05
- гость -

Я уже много раз родственников с поезда встречал, ни разу не было, чтобы на парковке не было свободного места. Очень удобно, чемоданы в машину и поехал. А теперь за это придется платить?

0  0
22.03.2017 13:07
- гость -

Центр: ленинский, соц, местами красноармейский платные парковки здорово разгрузят. Офисники загромождающие улицы, может наконец пересядут на общественный транспорт) При цене вопроса 20-30 руб/час не критичные деньги за возможность без проблем прираркоааться у магазина или кафе. В идеале первые минут 15 сделать бесплатными.

0  0
22.03.2017 13:09
- гость -

Кто вам мешает другую всласть выбрать, которая устраивает, вот Навальный приезжал, его выберите и он порядок наведет, только возможно такой же как на Украине.

0  0
22.03.2017 13:11
- гость -

12:57,не вопрос за чей счет то огораживать будут???? Готов возле деагнастического, на соце возле универа, в долгосрочную аренду забрать!!!

0  0
22.03.2017 13:13
гiсть

13:09, госпаде, да когда вы уже научитесь писать "в Украине"

0  0
22.03.2017 13:15
- гость -

"... в целом для краевой столицы становится актуальным вопрос организации единого парковочного пространства."

Точно оно должно быть единым, так как если на Ленинском сделать, то все прилегающие улицы и дворы забъют. А самый высокий тариф надо сделать на Молодежной, Димитрова, Кирова и Чкалова от Комсомольского до Красноармейского, где стоят весь день машины приехавших в центр кабинетных протирателей штанов и "нищих" студентов. По делам подъедешь на 10 минут, и не проехать, ни припарковаться.

0  0
22.03.2017 13:15
- гость -

12:56(3) 22 марта 2017 г. 13:03 Задолбал уже твой салдафонский юмор! --- это не юмор салдафонский, судя по кривой формулировке, за въезд в платную зону должны брать деньги

0  0
22.03.2017 13:16
- гость -

22.03.2017 13:13 гiсть 13:09, госпаде, да когда вы уже научитесь писать "в Украине" Мы пишем по правилам русского языка, а не еврейско-хохлятского.

0  0
22.03.2017 13:18
- гость -

22.03.2017 13:02 - гость - А таких надо эвакуировать на металлолом) Как с безбилетниками в германии

0  0
22.03.2017 13:36
- гость -

Лучше бы чистили и дороги нормально строили.

0  0
22.03.2017 13:42
oo

22.03.2017 12:56 - гость -"бесплатные надо сделать платными, чтобы всякие местные жители на сутки там свои помойки не оставляли"

- А лучше въезд в центральную часть города сделать платным, тогда и пробок не будет..

0  0
22.03.2017 13:44
Кот.Без сапог.

Новый градоначальник только деньги с людей собирать умеет на ровном месте. Ни снег убрать, ни праздник организовать.

0  0
22.03.2017 13:53
- гость -

Зоны должны быть обнесены колючей проволокой. На то они и зоны.

0  0
22.03.2017 13:53
- гость -

oo 22 марта 2017 г. 13:42 Давно пора! Понаехали тут!

0  0
22.03.2017 14:03
631

Читайте "Незнайку на Луне" и "Чипполино", пока их не признали экстремистскими.

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