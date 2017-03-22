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Появление первой платной парковки на Привокзальной площади в Барнауле, как представляется, инициирует процесс появления подобного рода объектов и в других местах города.

В целях наведения порядка в вопросе организации парковок и дорожного движения в краевой столице могут быть реализованы и другие меры.

Так, рассказывая в программе "На первом плане. Барнаул" об организации платной парковки у вокзала, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев отметил, что консультации, встречи и совещания о введении подобной практики власти Барнаула проводили с 2014 года.

Как следует из слов представителя администрации, в целом для краевой столицы становится актуальным вопрос организации единого парковочного пространства.

Однако для реализации этого начинания необходимо провести очень серьезное исследование, поскольку доверить этот вопрос следует экспертной организации.

Что касается мер, которые могут быть реализованы в контексте создания единого парковочного пространства, то существующая в других городах практика предусматривает и обустройство перехватывающих парковок, и введение платных зон в центре города.

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Относительно последнего аспекта Антон Шеломенцев подчеркнул, что если вопрос о платных зонах и будет подниматься, то с возможностью лояльной системы взимания платы.

Говоря же о том, где в Барнауле могут появиться еще платные парковки, представитель горадминистрации в качестве примера назвал участок проспекта Ленина между площадью Октября и улицей Димитрова.

"Но еще раз говорю, пока эта тема не обсуждается. Пока вопрос стоит именно о создании платной парковки только на территории железнодорожного вокзала", — подчеркнул руководитель городского комитета.

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Поэтому о массовом внедрении платных парковок в Барнауле пока рано говорить. Дело в том, что на этом пути существует множество проблем, связанных с финансированием, определением категорий земли, где они могут быть обустроены, а также необходимостью проведения предварительной исследовательской работы.

Подводя резюме, Антон Шеломенцев акцентировал внимание на том, что городские власти смотрят на практику платных парковок ни с точки зрения извлечения прибыли, а с ракурса повышения комфортности городской среды.