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Великобритания ввела запрет на провоз электроники в ручной клади на пассажирских авиарейсах при полетах из шести стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

Под запрет попали ноутбуки, планшеты, DVD-плееры и телефоны больше установленного размера. Отмечается, что данный запрет подобен тому, что ранее ввели США.

На сайте британского кабмина уточняется, что запрет введен в отношении Турции, Ливана, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Туниса. Электронные устройства, которые можно провезти в ручной клади должны быть длиной не больше 16 см, шириной — 9,3 см, а их глубина не должна превышать 1,5 см.

В правительстве Британии заявили, что решение является итогом переговоров о воздушной безопасности, назвав данный запрет "необходимым и эффективным". Запрет коснется работы восьми британских и шести зарубежных авиакомпании.

Газета напоминает, что ранее Соединенные Штаты объявили о введение запрета большинства электроники на борту самолетов, прибывающих в Америку из ряда стран. Уточняется, что запрет должен затронуть прямые рейсы в США из 10 аэропортов в 8 странах, включая Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты