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Массовые нарушения выявили правоохранители в среде прибывших из зарубежья граждан в Алтайском крае.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, полиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия "Гастарбайтер", в рамках которого было проверено более 5500 иностранных граждан.

"Сотрудниками полиции проверено более трех тысяч адресов, выявлено более 500 административных правонарушений за нарушение правил въезда режима пребывания и осуществления трудовой деятельности, 307 из которых за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации", — уточняют в силовом ведомстве.

Также вскрылось 96 нарушений, связанных с незаконным привлечением иностранцев или граждан без гражданства к трудовой деятельности. Также выявлено 82 нарушения правил пребывания в России.

Не обошлось и без уголовщины — по итогам операции "Гастарбайтер" возбуждено четыре уголовных дела о фиктивной постановке иностранного гражданина по месту жительства или пребывания.