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Американский министр обороны Джеймс Мэттис обсудил во вторник, 21 марта, со своим финским коллегой Юсси Ниинистё борьбу с группировкой "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России), развитие сотрудничества между странами, а также "российскую агрессию", Арктику и поддержание обороноспособности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представитель Пентагона капитана 1-го ранга ВМС Джеффа Дэвиса.

Он отметил, что министры двух стран "определили направления для дальнейшего углубления и усиления давнего партнерства в сфере безопасности". Кроме этого, стороны обменялись мнениями, как нужно поддерживать боевую готовность войск в условиях сокращения финансирования, "отметив преимущества взаимодействия по вопросам обороны, особенно в Арктике".

По словам Дэвиса, Мэттис и Ниинистё обсудили и так называемую российскую агрессию. Министр обороны США во вступительном слове отметил, что северное расположение Финляндии и ее история помогут Вашингтону уточнить свои оценки. "Также это может углубить наше понимание ситуации, которая представляет собой вызов для стабильности", — добавил Мэттис.

Кроме этого, он поблагодарил коллегу за участие Финляндии в борьбе с террористами и поддержку проводимых НАТО операций. Ниинистё отметил, что его страна хотела бы видеть участие Штатов во встречах членов блока и активную совместную работу, отметив, что это является делом США.

В ответ Мэттись пообещал, что Америка займется вопросом своего представительства на мероприятиях альянса.

Ранее представитель Госдепа сообщил агентству, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон не примет участия во встрече министров иностранных дел 28 стран НАТО, которая пройдет с 5 по 6 апреля в Брюсселе. Вместо него мероприятие посетит заместитель Тиллерсона по политическим делам Том Шэннон.