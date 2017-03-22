Фото: Amic.ru
Подрывы льда начали производить на реках Алтайского края для нейтрализации возможности образования опасных заторов.
22 марта корреспондент портала Amic.ru стал свидетелем того, как подрывники проводили работу рядом с мостом на реке Чумыш в Тальменском районе. Этот участок характеризуется сложной обстановкой, связанной со значительной толщиной льда, которая в местах закладки взрывчатки составляет порядка 35-65 сантиметров.
Читайте также: Ледоход на Оби начнется раньше срока – Росгидромет
Взрывы производились сотрудниками "Алтайвзрывпрома" под контролем отдела ГО и ЧС Тальменского района.
К слову, накануне подрывы льда состоялись в Бийском районе. В пресс-службе регионального правительства сообщают, что аналогичные мероприятия состоятся в Рубцовске, Солтонском, Красногорском районах.
Также запланировано чернение льда на восьми участках рек в Бийске, Красногорском, Краснощековском, Смоленском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах.
На семи участках в Каменском, Красногорском, Краснощековском, Тальменском, Шелаболихинском районах специалисты проведут распиловку льда. Все эти меры будут выполнены до начала ледохода.
Комментарии
на рыбе щас обоготятся
взорвали, а что изменилось?
Славян жжет!
Г 22 марта 2017 г. 14:58
взорвали, а что изменилось?
Рыбу глушат, станет ее меньше
А по факт, деньги на ветер. Взорвали 0.0000001% поверхности. О да, решили проблему!
Славян красавец
А, смысл ночью -15, замёрзнет в кол.....