Фото: hipwee.com

Сокращение рабочей недели до четырех дней может произойти в результате четвертой промышленной революции, которая включает, в частности, роботизацию и использование искусственного интеллекта. Кроме этого, могут произойти изменения в структуре занятости, пишет ТАСС со ссылкой на профессора факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяну Малеву.

На круглом столе, который был посвящен презентации доклада Центра стратегических разработок (ЦСР) "Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения", она отметила, что происходит не первая технологическая революция. Она отмечает, что ранее реакцией рынку труда было сокращение рабочего дня. "Я не вижу того, что изменения могут разрушить рынок труда и привести к безработице. Произойдет сокращение рабочего времени... Возможно в будущем будем работать не пять, а четыре дня", — приводит агентство слова Малевой.

Профессор отметила, что именно предшествующие промышленные революции привели к сокращению рабочего дня в начале 20 века до 40 часов в неделю, так как часть работы стали выполнять машины, выросла производительность труда, а у людей появилось больше свободного времени.

Не бояться новой технологической революции призвал также замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. По его мнению, человечество всегда боялось прихода роботов на смену людям, однако это лишь фобии. Капелюшников добавил, что бояться следует слишком медленного технологического прогресса.

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон также призвал не опасаться появления роботов, заверив, что они не смогут заменить людей. Он считает, что роботы не оставят людей без работы, а дадут им другую занятость. "Потребуются другие специалисты, будет меняться структура занятости", — заключил он.