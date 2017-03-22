Редкий барнаулец летом не чувствует неприятный запах канализации. Такая проблема возникает потому, что в июле господствующие ветра изменяют свое направление.

Теперь, начиная с 2017 года по поручению главы администрации города Сергея Дугина, эту проблему в Росводоканале будут решать с помощью специального дорогостоящего комплекса. Как пояснил главный инженер компании Дмитрий Павлюченко, новое оборудование появится в краевой столице уже в мае.

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"Новый комплекс позволит дезодорировать, то есть обливать поля фильтрации специальным составом, который мы будем приобретать отдельно, чтобы купировать запах. Это весьма дорогостоящее устройство, оно вешается на трактор, который проезжает и разливает этот реагент над площадкой. Это можно сделать быстро и без серьезных капиталовложений. В вообще с осадком нужно работать, это проблема всех российских городов", — объяснил Павлюченко.

По подсчетам Росводоканала, чтобы полностью избавиться от осадка на иловых полях, которые источают неприятный запах, потребуется около 1 млрд рублей, а если с ним работать как с веществом, которое потом можно применять как удобрение, то затраты составят примерно 200 млн рублей.