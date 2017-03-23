ИСК "Союз" объявил о старте продаж квартир с отделкой "под ключ"

Сегодня рынок жилой недвижимости предлагает покупателям разнообразные варианты, в достоинствах которых бывает непросто разобраться. При выборе жилья важно его месторасположение, цена, инфраструктура, и дом обязательно должен быть крепким и надежным.

ИСК "Союз" до сегодняшнего дня предлагало приобрести жилье "под самоотделку" в жилом комплексе "Времена года". Такие квартиры обычно стоят значительно дешевле, чем варианты с уже готовой отделкой. Но прекрасно понимая тот факт, что есть и желающие заехать в квартиру сразу, не тратя время на ремонт, ИСК "Союз" открывает продажи квартир с отделкой "под ключ" в доме на Энергетиков 4. Данный дом входит в состав ЖК "Времена год", а квартир таких представлено всего десять штук.

Разница в цене между квартирой без отделки и с отделкой под ключ совсем небольшая, поэтому такая покупка — удачное инвестирование денег.

Для примера стоимость 1 и 2- ком квартир с ремонтом:

1 комнатная квартира 37 м2 от 1 577 180 руб.

2 комнатная квартира 59 м2 от 2 242 000 руб.

Проектная декларация на сайте: www.isk-soyuz.ru

ООО "ИСК"Союз" — Инвестиционно — строительная компания "Союз".

Телефон: (3852) 58-10-58.

Адрес мобильного офиса на стройке (для экскурсии и покупки квартир): г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 95.

*На фотографиях в статье представлены ознакомительные фотографии отделки. Они могут отличаться от отделки квартир находящихся в продаже. Для уточнения точной информации стоит обратиться по телефону 58-10-58.