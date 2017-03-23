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ИСК "Союз" объявил о старте продаж квартир с отделкой "под ключ"

, ИА "Амител"
Приобрести одну из десяти квартиру можно в доме на Энергетиков 4

Сегодня рынок жилой недвижимости предлагает покупателям разнообразные варианты, в достоинствах которых бывает непросто разобраться. При выборе жилья важно его месторасположение, цена, инфраструктура, и дом обязательно должен быть крепким и надежным. 

ИСК "Союз"  до сегодняшнего дня предлагало приобрести жилье "под самоотделку" в жилом комплексе "Времена года". Такие квартиры обычно стоят значительно дешевле, чем варианты с уже готовой отделкой. Но прекрасно понимая тот факт, что есть и желающие  заехать в квартиру сразу, не тратя время на ремонт,  ИСК "Союз" открывает продажи квартир с отделкой "под ключ" в доме на Энергетиков 4. Данный дом входит в состав ЖК "Времена год", а квартир таких представлено всего десять штук.

Разница в цене между квартирой без отделки и с отделкой под ключ совсем небольшая, поэтому такая покупка — удачное инвестирование денег.

Для примера стоимость 1 и 2- ком квартир с ремонтом: 

  • 1 комнатная квартира 37 м2 от 1 577 180 руб. 
  • 2  комнатная квартира 59 м2 от 2 242 000 руб. 

Проектная декларация на сайте: www.isk-soyuz.ru
ООО "ИСК"Союз" — Инвестиционно — строительная компания "Союз".
Телефон: (3852) 58-10-58.
Адрес мобильного офиса на стройке (для экскурсии и покупки квартир): г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 95. 

*На фотографиях в статье представлены ознакомительные фотографии отделки. Они могут отличаться от отделки квартир находящихся в продаже. Для уточнения точной информации стоит обратиться по телефону 58-10-58.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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ИСК «Союз» открывает продажи квартир с отделкой «под ключ»
Четверг, 23 Март, 10:32

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