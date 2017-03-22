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Жительница Камня-на-Оби осуждена за разбойное нападение, в ходе которого в качестве оружия она использовала собаку бойцовской породы, сообщили в краевой прокуратуре.
Судом установлено, что в марте прошлого года обвиняемая во время конфликта с потерпевшей женщиной потребовала отдать ей золотые и серебряные украшения. Когда она получила отказ, злоумышленница ударила жертву кулаком по лицу, пнула, а после с силой стянула кольцо с пальца.
"Потерпевшая предприняла попытки защититься от нападавшей, нанеся последней несколько ударов по различным частям тела. После чего, виновная, используя в качестве оружия, находящуюся в доме собаку породы ротвейлер, подала собаке команду для нападения "фас". После полученной команды агрессивно настроенная собака подбежала к потерпевшей, воля к сопротивлению которой была окончательно надломлена, и виновная сняла с потерпевшей серебряные цепочку и сережки", — уточняют детали преступления в надзорном ведомстве.
Свою вину подсудимая признала. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Комментарии
Лет 20 назад ротвейлер чуть не сожрал хозяйку с двумя детишками в соседнем доме. Орали так, что через закрытую лоджию было слышно метров за 100. Сосед сумел как-то его в соседнюю комнату вытеснить, молодец мужик. И вот на фига убийцу в доме держать? Разве что для "дела" по сабжу.
Разбойников раньше вешали, а сейчас ниче, 3 горда общего и все.
Раньше не было методов для перевоспитания, вот и вешали, а теперь всяких методик хватает