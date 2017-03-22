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Жительница Камня-на-Оби осуждена за разбойное нападение, в ходе которого в качестве оружия она использовала собаку бойцовской породы, сообщили в краевой прокуратуре.

Судом установлено, что в марте прошлого года обвиняемая во время конфликта с потерпевшей женщиной потребовала отдать ей золотые и серебряные украшения. Когда она получила отказ, злоумышленница ударила жертву кулаком по лицу, пнула, а после с силой стянула кольцо с пальца.

"Потерпевшая предприняла попытки защититься от нападавшей, нанеся последней несколько ударов по различным частям тела. После чего, виновная, используя в качестве оружия, находящуюся в доме собаку породы ротвейлер, подала собаке команду для нападения "фас". После полученной команды агрессивно настроенная собака подбежала к потерпевшей, воля к сопротивлению которой была окончательно надломлена, и виновная сняла с потерпевшей серебряные цепочку и сережки", — уточняют детали преступления в надзорном ведомстве.

Свою вину подсудимая признала. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.