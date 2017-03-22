8 апреля краевую столицу посетит известная группа "Альтависта". Свой творческий путь ребята начинали именно в Барнауле, а теперь активно выступают в разных городах России и Европы. На родину музыканты они привезут свой новый альбом "Невероятные приключения Ямба и Хорея". Мероприятие пройдет в клубе CHE GUEVARA, коллектив отыграет полноценный электрический концерт, исполнив песни, объединенные в одну большую программу.

Концерт группы "Альтависта" проходит при поддержке "Нашего радио". Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия, в сообществе ТРИГРУПП или Ваш Билет 22, а также по телефонам: +7 (3852) 533-023 и +7 (3852) 390-040.