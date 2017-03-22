Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Сумма инвестиций в строительство второго гипермаркета известной сети "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте в Барнауле составляет около 1,3 миллиарда рублей. Об этом Amic.ru рассказал региональный директор компании в Сибири Евгений Лысенко. Торжественное открытие второго в крае и уже 60 в стране магазина прошла 22 марта.

По словам регионального директора, объект построен в противоположной части Барнаула от первого "Леруа Мерлена" на Павловском тракте. Гипермаркет же на Правобережном тракте потенциально охватывает всю центральную часть краевой столицы, а также население Новоалтайска и Бийска. В компании надеются, что город поделится на две части и каждого магазина будет своя зона охвата.

Общая площадь торгового зала составляет около 10 тысяч квадратных метров. Евгений Лысенко отметил, что это стандартная площадь для всех магазинов в России. Ассортимент особо не будет отличаться от того, что уже представлено в магазине на Павловском тракте.

Конкурс на попадание в штат составлял 10 человек на одно место. Во втором гипермаркете "Леру Мерлен" будет работать 170 человек. В основном все сотрудники проживают в центральной части Барнаула.

Евгений Лысенко добавил, что в ближайшее время будет рядом с магазином будет уложен второй слой асфальта и появятся указательные знаки. Как только сойдет снег — начнется облагораживание территории.

"Магазин зашел в серьезную стадию работ зимой. Мы старались максимально успеть сделать самые необходимые вещи. Будет уложен второй слой асфальта, будет организован подъезд к магазину, а также решится вопрос с общественным транспортом. Пока магазин не открыли — это никому было не интересно. Никто не будет работать себе в убыток. С открытием магазина все процессы будут запущены механизмы. У нас есть понимание как все сделать. У нас согласовывается вопрос с администрацией Барнаула о запуске специального маршрута до второго нашего магазина", — рассказал он.

Отметим, что сейчас будет работать специальный автобус, которые каждые полчаса будет отвозить и привозить покупателей с площади Победы в Барнауле до нового гипермаркета.

Магазин будет работать для покупателей в том же режиме, что и первый барнаульский гипермаркет сети на Павловском тракте, — с 08.00 до 22.00.