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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция и Россия смогли нормализовать свои отношения, передает РИА Новости.

"Турция и Россия смогли вдохнуть новую жизнь в свои отношения", — заявил руководитель внешнеполитического ведомства во время выступления в Вашингтоне, отметив, что странам удалось преодолеть все разногласия. Минстр добавил, что сегодня Россия и Турция сотрудничает при решении некоторых проблем региона, например, ситуации вокруг Сирии и Азербайджана.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что Турция до сих пор "поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины".

Напомним, отношения между Москвой и Анкарой испортили после того, как 4 ноября 2015 года турецкий самолет сбил бомбардировщик ВКС РФ, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. В результате инцидента одного летчика удалось спасти, а второй погиб. Также во время операции был потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник. После этого Россия ввела против Анкары экономические санкции. В июне минувшего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за инцидент, после чего отношения между странами начали налаживаться.