Фото: barnaul.org

Барнаульский радиозавод, в декабре прошлого года переживший масштабный пожар, восстанавливается после ЧП.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, предприятие посетил глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

"Целью визита была встреча с сотрудниками и оценка хода восстановления деятельности предприятия после крупного пожара, произошедшего в конце прошлого года", — отмечают в горадминистрации.

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Руководство радиозавода продемонстрировало, как здесь собирают пеленгаторы "Алтай-3,5" для спортивной радиопеленгации и прочую продукцию.

Также Михаилу Звягинцеву рассказали о восстановлении завода. В данный момент зарплата рабочих уже достигла прошлогоднего уровня.

Чиновник, в свою очередь, пожелал сотрудникам завода успехов и выразил надежду на то, что предприятие наверстает прежние показатели.

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