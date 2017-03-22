Фото: barnaul.org
Барнаульский радиозавод, в декабре прошлого года переживший масштабный пожар, восстанавливается после ЧП.
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, предприятие посетил глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев.
"Целью визита была встреча с сотрудниками и оценка хода восстановления деятельности предприятия после крупного пожара, произошедшего в конце прошлого года", — отмечают в горадминистрации.
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Руководство радиозавода продемонстрировало, как здесь собирают пеленгаторы "Алтай-3,5" для спортивной радиопеленгации и прочую продукцию.
Также Михаилу Звягинцеву рассказали о восстановлении завода. В данный момент зарплата рабочих уже достигла прошлогоднего уровня.
Чиновник, в свою очередь, пожелал сотрудникам завода успехов и выразил надежду на то, что предприятие наверстает прежние показатели.
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Комментарии
Очень востребованная и ликвидная продукция пеленгатор для "охоты на лис" Полки всех специализированных магазинов электронной бытовой техники не успевают наполнять этим товаром - идет нарасхват!
Это не завод. Это какая-то ГУЛАГовская шарашка из 50-х. Занавески, видимо, с тех пор не меняли. Как, впрочем, и средства производства. О каком шестом технологическом укладе может идти речь с таким оборудованием и отношением к делу. Какая тут модернизация, перевооружение и технологический порыв. Паяем на коленке, за столами, заваленными барахлом. Радиопеленгатор - вершина нанотехнологий. Эххх...
Даёшь 4-ю техническую революцию .....пеленгатор пакемонов в жизнь...
услови ппц утопические, платят то нормально пацанам?
Радиопеленгатор) как говорится "лучше бы сгорел"
Правильнее так: Руководство радиозавода продемонстрировало, как здесь собирают пеленгаторы "Алтай-3,5" для спортивной радиопеленгации и прочую ненужную х...ю.