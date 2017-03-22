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Прибыль предприятий реального сектора экономики существенно возросла в Алтайском крае в начале 2017 года, сообщили в региональном Минэкономразвития.

Так, по итогам января прибыль крупных и средних предприятий составила 6,2 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем в январе прошлого года.

"В январе 2017 года более 75% прибыли региона получено предприятиями промышленности, около 11% — предприятиями сельского хозяйства", — добавляют в краевом МЭР.

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К январю 2016 года прибыль промышленных предприятий увеличилась в 2,6 раза. Если говорить об обрабатывающих производствах, то здесь зафиксирован рост в 3,1 раза, а в сельском хозяйстве – в 1,3 раза.



